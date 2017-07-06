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Елітні авто у Підмосков’ї попливли в фекаліях (відео)
Сильний дощ, який днями обрушився на Москву, затопив підземний паркінг одного зжитлових комплексів в Підмосков’ї
Вода у підземному паркінгу піднялася так швидко, що багато власників елітних авто не змогли підібратися до своїх машин, салони яких залило.
Одної автовласниці пощастило, тому що їй вдалося, затиснувши ніс, босоніж по коліно в каламутній воді, пройти до своєї машини і вивезти її з затопленої парковки.
«Мені довелося зняти взуття і я йшла по цій багнюці в якій плавали бички і прокладки хвилин 30-40 і води мені було просто по коліно. Я коли підібралася, я бачу, що машина – ось буде ще 5 сантиметрів і я не зможу поїхати, там буде вода », – розповіла Катерина Макатінская.
Дізнавшись про потоп, мешканці кидалися на парковку босоніж і навіть на велосипедах.
Як писала Politeka, в п’ятницю, 30 червня, в Москві почався розгул стихії, яка може стати найсильнішою за останні 50 років.
За даними синоптиків, злива з грозою, градом та поривчастим вітром почнеться близько 15:00 і закінчиться тільки пізно ввечері. Пік тропічної зливи припаде на період з 18 до 21 години. За оцінками «Фобоса», випаде до 30-40 мм опадів – це приблизно полбочкі води на метр квадратний.
Джерело: Politeka
Теги: Россия, Донбасс, потоп, Подмосковье
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