Озвучены детали предстоящей встречи Путина и Трампа

06.07.2017 12:03

Президент США Дональд Трамп на предстоящей встрече с президентом России Владимиром Путиным намерен обсудить ситуацию в Сирии, сообщил в среду госсекретарь Рекс Тиллерсон, передает Корреспондент.

"Прежде чем отправиться на саммит G20 в Гамбурге я бы хотел прокомментировать нынешнюю ситуацию в Сирии, которую президент (Дональд Трамп − ред.) будет обсуждать на встрече с российским президентом Путиным", − уточнил Тиллерсон.

По словам госсекретаря, "прежде всего, все стороны в Сирии должны обеспечить стабильность на месте".

"Если мы не достигнем стабильности в Сирии, наш прогресс в победе над "Исламским государством" может быть незавершенным. Во-вторых, стороны должны работать в рамках политического процесса, чтобы достичь урегулирования, которое показывает путь вперед сирийскому народу. Наконец, Россия несет особую ответственность за помощь в этих усилиях", – заявил глава Госдепа.

Источник: http://from-ua.com