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Озвучены детали предстоящей встречи Путина и Трампа
Президент США Дональд Трамп на предстоящей встрече с президентом России Владимиром Путиным намерен обсудить ситуацию в Сирии, сообщил в среду госсекретарь Рекс Тиллерсон, передает Корреспондент.
"Прежде чем отправиться на саммит G20 в Гамбурге я бы хотел прокомментировать нынешнюю ситуацию в Сирии, которую президент (Дональд Трамп − ред.) будет обсуждать на встрече с российским президентом Путиным", − уточнил Тиллерсон.
По словам госсекретаря, "прежде всего, все стороны в Сирии должны обеспечить стабильность на месте".
"Если мы не достигнем стабильности в Сирии, наш прогресс в победе над "Исламским государством" может быть незавершенным. Во-вторых, стороны должны работать в рамках политического процесса, чтобы достичь урегулирования, которое показывает путь вперед сирийскому народу. Наконец, Россия несет особую ответственность за помощь в этих усилиях", – заявил глава Госдепа.
Источник: http://from-ua.com
Теги: Донбасс, Путин, встреча, Дональд Трамп
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