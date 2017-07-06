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Появилось видео, как убивает новое оружие россиян
06.07.2017 12:43
В Сети опубликованы результаты удара новейших российских ракет X-101
Ракеты были выпущены якобы по позициям ИГИЛ в Сирии. Российские военные утверждают, что крылатые ракеты, выпущенные со стратегических ракетоносцев Ту-95МС, попали всклады с боеприпасами и топливом, а также в штаб боевиков около города Акербат.
Пуски ракет осуществлялись на расстоянии тысячи километров до цели.
Напомним, Россию неоднократно обвиняли в убийстве мирных жителей на территории Сирии. По состоянию на февраль 2017 года, жесткие действия в Сирии российской армии, которая подключилась к боевым действиям в сентябре 2015 года с целью обеспечить пребывание Асада у власти, стали причиной гибели 4100 гражданских лиц (согласно Airwars).
Источник: Politeka
Теги: Россия, Донбасс, оружие, Сирия, ИГИЛ
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