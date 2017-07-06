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Российские дипломаты получили «пощечину» в Турции
Российскую делегацию поставили на место в ходе 49-й Парламентской ассамблее Черноморского экономического сотрудничества (ПАЧЭС), которая проходила в Турции
Подробности в Facebook сообщает председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров.
«Уже после закрытия Генеральной Ассамблеи ПАЧЭС мне довелось обменяться в неформальной обстановке со своими коллегами – парламентариями из разных стран впечатлениями о результатах двухдневной совместной работы», — пишет он.
Практически все мои собеседники, поясняет Чубаров, совершенно не сговариваясь, отметили исключительную значимость консолидированной позиции членов ПАЧЭС в вопросе о непризнании мандатов лиц, представленных Российской Федерацией в качестве неких «депутатов от Крыма».
«Иезуитский замысел российской делегации создать хотя бы видимость признания членами ПАЧЭС Крыма частью России через подтверждение мандата некоего Шперова, жителя Севастополя, которому присвоен статус депутата по результатам незаконных выборов, проведенных Россией в оккупированном Крыму, в итоге преобразовался в элементарный отлуп российской делегации и жестким ответом ПАЧЭС на провокацию, затеянную Россией: «Крым – это Украина», — пояснил председатель Меджлиса крымскотатарского народа.
Он также добавил, что позицию России поддержали только представители Армении.
«Я считаю очень важным то, что не были подтверждены и признаны полномочия, как делегата ПАЧЭС лица, считающего себя депутатом Госдумы РФ от оккупированного Крыма … Все преступники, которые были избраны депутатами Государственной Думы от Крыма, является самозванцами, которые рано или поздно будут наказаны. Эти выборы фактически привели к тому, что и Государственная Дума Российской Федерации тоже является нелегитимной», — от себя добавил председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий.
Напомним, Турция передала Украине председательство в Парламентской ассамблее Черноморского экономического сотрудничества. Следующая, 50-я Генеральная Ассамблея ПАЧЭС, состоится осенью 2017 года в Киеве.
Источник: Politeka
Теги: Россия, Донбасс, Турция, дипломат
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