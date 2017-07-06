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В парламенте пролилась кровь депутатов, идет бой

06.07.2017 19:50
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В парламенте пролилась кровь депутатов, идет бой

Проправительственные активисты жестоко избили оппозиционных депутатов прямо в зале заседаний

Как сообщают мировые СМИ, столица Венесуэлы превратилась в поле боя.

В парламенте одному политику пробили голову.

Все произошло во время заседания, посвященного Дню независимости страны. Десятки сторонников действующего президента Николаса Мадуро ворвались в здание, вооруженные дубинками, арматурой и гранатами.

Противостояние длилось не один час. В настоящее время, как видно по кадрам из Каракаса, борьба за парламент переросла в уличные столкновения.

Как писала Politeka,  в центре венесуэльской столицы полиция жестко расправилась с демонстрантами

Венесуэльские силы безопасности с помощью слезоточивого газа взялись подавлять протестующих во время митингов против президента страны Николаса Мадуро.

Противостояние началось после того, как власти закрыли станции метро в столице Каракас, установив границы в центре столицы. «Около 100-150 вооруженных людей начали стрелять в воздух для подавления протестов», — рассказал один из участников митинга.

Напомним ранее Венесуэлу исключили из американского торгового блока.

 

Источник: https://politeka.net 



Теги: Донбасс, парламент, Венесуэла, бой, депутаты
 
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