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В парламенте пролилась кровь депутатов, идет бой
Проправительственные активисты жестоко избили оппозиционных депутатов прямо в зале заседаний
Как сообщают мировые СМИ, столица Венесуэлы превратилась в поле боя.
В парламенте одному политику пробили голову.
Все произошло во время заседания, посвященного Дню независимости страны. Десятки сторонников действующего президента Николаса Мадуро ворвались в здание, вооруженные дубинками, арматурой и гранатами.
Противостояние длилось не один час. В настоящее время, как видно по кадрам из Каракаса, борьба за парламент переросла в уличные столкновения.
Как писала Politeka, в центре венесуэльской столицы полиция жестко расправилась с демонстрантами
Венесуэльские силы безопасности с помощью слезоточивого газа взялись подавлять протестующих во время митингов против президента страны Николаса Мадуро.
Противостояние началось после того, как власти закрыли станции метро в столице Каракас, установив границы в центре столицы. «Около 100-150 вооруженных людей начали стрелять в воздух для подавления протестов», — рассказал один из участников митинга.
Напомним ранее Венесуэлу исключили из американского торгового блока.
Источник: https://politeka.net
Теги: Донбасс, парламент, Венесуэла, бой, депутаты
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