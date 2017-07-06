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Все решено: вот как в России будут «выбирать Путина»
Наиболее вероятный сценарий участия Владимира Путина в президентских выборах в России — это самовыдвижение.
Такой вариант в Кремле рассматривается как приоритетный, сообщает РБК со ссылкой на источники, передает УП.
Владимир Путин, скорее всего, будет участвовать в выборах президента России как самовыдвиженец, этот сценарий рассматривается в Кремле как приоритетный, рассказал источник, близкий к администрации президента, подтвердили федеральный чиновник и еще один собеседник, близкий к Кремлю. Выдвижение от "Единой России" маловероятно, уточнил один из близких к администрации президента источников.
Такое решение объясняется тем, что Путин якобы имеет серьезную поддержку в обществе и она шире, чем поддержка его партии "Единая Россия".
При этом, как сообщается, в "Единой России" варианты выдвижения кандидата на пост главы государства не обсуждаются, сообщил источник в партии.
Как сообщалось, по данным соцопроса "Левада-центр" две трети опрошенных россиян хотели бы после 2018 года видеть во главе государства Владимира Путина.
Выборы президента России назначены на 18 марта 2018 года. Сам Путин от прямого ответа о своем участии в выборах уклоняется.
Источник: http://from-ua.com
Теги: Россия, Донбасс, выборы, Путин, выборы президента
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