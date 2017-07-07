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До Землі несеться гігантський астероїд
07.07.2017 09:01
У понеділок, 10 липня, космічне тіло діаметром 250 метрів пролетить з величезною швидкістю повз нашу планету.
Про це повідомив портал Gogetnews.
Як виявилося, вчені досить тривалий час стежать за астероїдом, який отримав номер 2017 МС4. Він приблизиться до атмосфери Землі близько 20:03 за Гринвічем.
Астрономи віднесли об'єкт до потенційно небезпечних. Він опиниться біля нашої планети на відстані лише у три мільйони кілометрів.
Источник: http://from-ua.com
Теги: Донбасс, космос, Земля, астероид
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