Европарламент приостанавливает переговоры о вступлении Турции в ЕС

07.07.2017 12:00

Европейский парламент 6 июля проголосовал за принятие предложения о приостановлении переговоров относительно членства Турции в Европейском союзе, если Анкара продолжит внедрять конституционные изменения, одобренные на референдуме в апреле этого года, сообщила пресс-служба ЕП, передает Гордон.

Соответствующую инициативу поддержали 477 депутатов, против высказались 64.

Турецкий министр по европейским делам Омер Челик назвал решение Европарламента "ужасной ошибкой", цитирует его Associated Press.

В последние месяцы в отношениях Анкары и Брюсселя обозначился кризис: ЕС критикует президента Реджепа Эрдогана за репрессии против оппозиции и попытки сконцентрировать власть в своих руках, отмечает "Радио Свобода".

16 апреля в Турции состоялся конституционный референдум. "За" изменения в основной закон проголосовали 51,41% избирателей, "против" – 48,59%. Явка составила 85,46%.

Согласно документу, Турция переходит от парламентской республики к президентской. Президент будет наделен полномочиями по назначению вице-президента, министров и высокопоставленных чиновников. Он станет главой правительства, получит право принимать решение о проведении повторных выборов наравне с парламентом, а также сможет объявлять режим чрезвычайного положения в стране.

Наблюдатели ОБСЕ и ПАСЕ констатировали отклонения от международных стандартов во время референдума. По их словам, стороны, агитировавшие "за" и "против" изменений в конституцию, не имели равных возможностей, противников поправок приравнивали к террористам. Кроме того, на участках раздавали непроштампованные бюллетени, что нарушает избирательные стандарты Европы.

В МИД Турции комментарии ОБСЕ назвали неприемлемыми и отметили, что международным наблюдателям "не хватало объективности и беспристрастности".

Эрдоган посоветовал международным наблюдателям, критикующим конституционный референдум, "знать свое место".

26 апреля президент Турции заявил, что страна не будет ждать вечно у "ворот Европы" и может отказаться от переговоров о вступлении в ЕС.

Издание The Guardian писало, что пакет поправок в конституцию позволит Эрдогану оставаться у власти до 2029 года.

Источник: http://from-ua.com