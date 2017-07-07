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Эксперты указали на тревожный знак во время встречи Путина и Трампа
Во время первой личной встречи лидеров России и Соединенных Штатов, особое внимание следовало обратить на цветочную композицию
По мнению эксперта по этикету Элеоноры Басмановой, сочетание дельфиниума и белой орхидеи означает прохладные отношения.
«Дельфиниум довольно поздно вошел в такое массовое употребление, поэтому он не используется в протокольных букетах. И что касается синих цветов и синих оттенков, (их использование) возможно, но если это учитывается композиционно с интерьером помещения, если интерьер позволяет – обивка, цвет стен, гардины. Не знаю, возможно, организаторы как-то намекали на прохладные отношения или еще какой-то смысл хотели внести», — отметила она.
В то же время, по мнению младшего научного сотрудника биологического факультета МГУ Никиты Лавренова, цветок символизирует старание и добрые намерения.
«Согласно греческой мифологии, дельфиниум возник из крови Аякса, жениха Елены Прекрасной, который погиб во время сражения, поэтому исходно цветки дельфиниума были символом старания, рвения и добрых намерений», — сказал он.
Напомним, Опубликованы первые снимки встречи президента США Дональда Трампа с российским лидером Владимиром Путиным, которая началась в Гамбурге
Беседа проходит в Конгресс-центре, для переговоров глав двух государств выделена комната под номером 14. В помещении у дальней стены установлены кресла для лидеров.
Как ранее писала Politeka, в Гамбурге на саммите «Большой двадцатки» президент США Дональд Трамп и президент РФ Владимир Путин пожали друг другу руки.
Источник: https://politeka.net
Теги: Донбасс, Путин, встреча, Дональд Трамп
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