Эксперты указали на тревожный знак во время встречи Путина и Трампа

07.07.2017 21:21

Во время первой личной встречи лидеров России и Соединенных Штатов, особое внимание следовало обратить на цветочную композицию

По мнению эксперта по этикету Элеоноры Басмановой, сочетание дельфиниума и белой орхидеи означает прохладные отношения.

«Дельфиниум довольно поздно вошел в такое массовое употребление, поэтому он не используется в протокольных букетах. И что касается синих цветов и синих оттенков, (их использование) возможно, но если это учитывается композиционно с интерьером помещения, если интерьер позволяет – обивка, цвет стен, гардины. Не знаю, возможно, организаторы как-то намекали на прохладные отношения или еще какой-то смысл хотели внести», — отметила она.

В то же время, по мнению младшего научного сотрудника биологического факультета МГУ Никиты Лавренова, цветок символизирует старание и добрые намерения.

«Согласно греческой мифологии, дельфиниум возник из крови Аякса, жениха Елены Прекрасной, который погиб во время сражения, поэтому исходно цветки дельфиниума были символом старания, рвения и добрых намерений», — сказал он.

Напомним, Опубликованы первые снимки встречи президента США Дональда Трампа с российским лидером Владимиром Путиным, которая началась в Гамбурге

Беседа проходит в Конгресс-центре, для переговоров глав двух государств выделена комната под номером 14. В помещении у дальней стены установлены кресла для лидеров.

Как ранее писала Politeka, в Гамбурге на саммите «Большой двадцатки» президент США Дональд Трамп и президент РФ Владимир Путин пожали друг другу руки.

Источник: https://politeka.net