Мужчина доказал ДНК-тестом, что является сыном Хулио Иглесиаса

07.07.2017 07:53

Ребенок появился на свет после романа певца с португальской танцовщицей.

Житель Испании Хавьер Санчес доказал, что является сыном певца Хулио Иглесиаса после проведения ДНК-теста, передает Telegraph. Издание отмечает, что в 1975 году певец имел недолгий роман с португальской танцовщицей Исабель Прейслер.

Впервые Прейслер заявила, что родила сына от Иглесиаса в 1990-х годах. Однако певец принялся все отрицать. Тогда суд принял решение в пользу сына Иглесиаса, однако после подачи артистом апелляции дело прекратили.

Теперь же Санчес (имя сына) подал иск повторно, однако на этот раз подкрепив доказательства ДНК-тестом, который доказывает отцовство певца на 99,9 процентов.

Известно, что в настоящее время артист проживает в Майами и пока от комментариев воздерживается.

Источник: http://korrespondent.net