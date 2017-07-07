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Мужчина доказал ДНК-тестом, что является сыном Хулио Иглесиаса

07.07.2017 07:53
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Мужчина доказал ДНК-тестом, что является сыном Хулио Иглесиаса

Ребенок появился на свет после романа певца с португальской танцовщицей.

Житель Испании Хавьер Санчес доказал, что является сыном певца Хулио Иглесиаса после проведения ДНК-теста, передает Telegraph. Издание отмечает, что в 1975 году певец имел недолгий роман с португальской танцовщицей Исабель Прейслер.

Впервые Прейслер заявила, что родила сына от Иглесиаса в 1990-х годах. Однако певец принялся все отрицать. Тогда суд принял решение в пользу сына Иглесиаса, однако после подачи артистом апелляции дело прекратили.

Теперь же Санчес (имя сына) подал иск повторно, однако на этот раз подкрепив доказательства ДНК-тестом, который доказывает отцовство певца на 99,9 процентов.

Известно, что в настоящее время артист проживает в Майами и пока от комментариев воздерживается.

 

Источник: http://korrespondent.net 



Теги: Донбасс, Испания, ДНК, Хулио Иглесиас
 
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