Последние новости раздела
- В Швеции проведут музыкальный фестиваль "без мужчин"08:05
- Мужчина доказал ДНК-тестом, что является сыном Хулио Иглесиаса07:53
- "Человек-паук" Тома Холланда появится в пяти фильмах Marvel07:42
- Поляки сделали ход конем — теперь мы точно потеряем часть населения07:31
- Генсек НАТО готовит важное сообщение для ВР07:05
- Політолог: Крим остаточно наостогид російському «креативному класу»22:40
- Главарь путинской «республики» бросился в бега22:15
- Джамала прокомментировала ограничения для артистов из РФ и Украины21:48
- Богуцкая: российских ФСБшников практически с почестями отправили домой, в «Российский Крым»20:30
- Мир в Украину принесет Китай, – эксперт20:15
Мужчина доказал ДНК-тестом, что является сыном Хулио Иглесиаса
07.07.2017 07:53
Ребенок появился на свет после романа певца с португальской танцовщицей.
Житель Испании Хавьер Санчес доказал, что является сыном певца Хулио Иглесиаса после проведения ДНК-теста, передает Telegraph. Издание отмечает, что в 1975 году певец имел недолгий роман с португальской танцовщицей Исабель Прейслер.
Впервые Прейслер заявила, что родила сына от Иглесиаса в 1990-х годах. Однако певец принялся все отрицать. Тогда суд принял решение в пользу сына Иглесиаса, однако после подачи артистом апелляции дело прекратили.
Теперь же Санчес (имя сына) подал иск повторно, однако на этот раз подкрепив доказательства ДНК-тестом, который доказывает отцовство певца на 99,9 процентов.
Известно, что в настоящее время артист проживает в Майами и пока от комментариев воздерживается.
Источник: http://korrespondent.net
Теги: Донбасс, Испания, ДНК, Хулио Иглесиас
Читайте также:
- СБУ задержала в Луганской области главаря одной из бандгруппировок "ЛНР"19:30
- Машина разминирования с экипажем подорвалась на мине на мариупольском направлении19:10
- Небо над Азовским морем бороздили бомбардировщики ВСУ18:01
- Террористы в районе Мариуполя решили следить за наблюдателями ОБСЕ17:32
- Біля Мар’їнки виник конфлікт між правоохоронцями і журналістами «1+1»17:05
- Законопроект о деоккупации Донбасса поднимет СНБО уже в понедельник16:48
- Дитина підірвалася посеред Луганська: перші подробиці15:14
- Террористы приготовились к уходу из Донецка: подробности от Минобороны13:15
- Хлеба созрели. Готовьте закрома и перевязочный материал10:12
- Имя ей Аспид от роду дано 09:39
- В Швеции проведут музыкальный фестиваль "без мужчин"08:05
- Мужчина доказал ДНК-тестом, что является сыном Хулио Иглесиаса07:53
- "Человек-паук" Тома Холланда появится в пяти фильмах Marvel07:42
- Поляки сделали ход конем — теперь мы точно потеряем часть населения07:31
- Як усунути неприємний запах з холодильника?07:25
- Генсек НАТО готовит важное сообщение для ВР07:05
- Політолог: Крим остаточно наостогид російському «креативному класу»22:40
- Главарь путинской «республики» бросился в бега22:15
- Джамала прокомментировала ограничения для артистов из РФ и Украины21:48
- У Держспецзв'язку попереджають про нову загрозу хакерської атаки21:30
- Як усунути неприємний запах з холодильника?07:25
- ВНИМАНИЕ! СПИННЕРЫ могут быть опасны для здоровья.17:48
- Івана Купала: традиції та обряди14:15
- Языческий гороскоп! Что даровали тебе боги от рождения?12:15
- Хлеба созрели. Готовьте закрома и перевязочный материал10:12
- Имя ей Аспид от роду дано 09:39
- Вспышка ботулизма: как не заболеть и где искать лекарства09:20
- 5 секретов долголетия от народа Хунза09:05
- Это гениально! Как остановить детскую истерику, задав всего один вопрос08:45
- А ваш знак Зодиака пессимист или оптимист? Вот ответ!08:02
- Судьба солдата, упавшего под ноги Порошенко во время инагурации сложилась трагически. ВИДЕО
- Захарченко и Пушилин уже готовы "забыть" о блокаде Украины: главари "ДНР" сделали Киеву новое бизнес-предложение
- "Такого не было лет 20!" - жители Донецка рассказали о новой беде, захлестнувшей оккупированный город
- Автоматчики перекрыли одну из центральных улиц Донецка - соцсети сообщают о новом ЧП в "ДНР"
- "Путинские войска могут организовать новый "котел" для ВСУ", - генерал украинской армии сделал тревожное заявление по Донбассу и предупредил об опасности
- Во время "русской весны" целью Путина и террористов были не Донецк и Луганск, а другой город – генерал-лейтенант Юрий Аллеров
- В центре Донецка прогремел мощный взрыв. Жители не могут дозвониться друг другу: оккупанты глушат мобильную связь
- Бойцы ВСУ меняют тактику под Авдеевкой и наносят сокрушительный удар: артиллерия с пяти разных точек полностью "ровняет" позиции "ДНР" - кремлевские террористы считают потери. ВИДЕО
- Скоро в зоне АТО бойцы ВСУ будут применять против террористов уникальное оружие американского производства: боец АТО назвал это оружие и все его плюсы
- Американцы, канадцы и австралийцы едут воевать в Украину против террористов: боец АТО сделал сенсационное заявление