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Открыто ждут танки Путина: назван регион, которому грозит агрессия Кремля
Власти Российской Федерации могут осуществить агрессию в отношении стран Балтии.
Такое мнение в интервью Апострофу высказал российский оппозиционный деятель Константин Боровой.
"Возможно создание (Россией. - Ред.) конфликтов на территории стран Балтии. В Эстонии, где уже был конфликт, когда переносили памятник солдату (В 2007 году в Таллинне был перенесен из центра города на военное кладбище памятник советскому солдату-освободителю. Событие сопровождалось массовыми беспорядками. - Ред.). В Латвии есть традиционно поддерживаемая Россией точка нестабильности - Латгальский район, где жители откровенно и открыто ожидают танки Путина", - сказал он.
Боровой добавил, что на примере Украины Европа увидела, что Россия ведет не только психологические или информационные войны, поэтому многие соседи РФ хотят от нее защититься.
"К сожалению, на примере Украины мы видим, что это не психологическая или информационная война. Она включает в себя и стадию такой горячей войны. От нее и хотят защититься поляки, зная, что традиционно Россия представляла опасность для независимости Польши, столетиями", - резюмировал оппозиционер.
Источник: http://from-ua.com
Теги: Донбасс, Путин, агрессия, Кремль, танки
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- Теперь официально: Россия признана оккупантом Крыма18:49
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