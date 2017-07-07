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«Отряды Путина» устроили жесткие разборки с конкурентами
В офис Навального пришли так называемые «отряды Путина», как они сами себя называют
Координаторы штабов российского оппозиционера Алексея Навального несколько дней подряд жалуются на массовые «набеги» местных силовиков и прокремлевских активистов.
Первыми атаковали офисы в Москве, Новосибирске, Краснодаре, Перми, а затем волна прокатилась по всей стране. Полицейские без всяких объяснений задерживают присутствующих в помещениях и забирают агитационные материалы.
Москва
В ночь на 6 июля волонтеры сообщили, что в офисе вырвали замки, поэтому они не могли попасть внутрь. Пришлось собираться под зданием. За несколько часов услышали от охранника, что там якобы «проводятся следственные действия», о том, что на самом деле происходило за забаррикадированным дверью, так никто и не объяснил.
«На окнах решетки, внутри есть люди. Мы до сих пор не знаем, что с нашим сотрудником: полиция отказывается его искать. Нас внутрь не пускают. Мы вызвали слесаря, чтобы он сломал замок, мы на это имеем полное право — но полиция его не пустила, сказала: «Вы не будете этого делать», — рассказала пресс-секретарь московского штаба Елена Слесарева.
Со временем ситуация стала напоминать балаган, а не официальную процедуру. Позже сторонников Навального ошарашили новостью, что Алексея Туровского, который ночью дежурил под штабом, жестоко избили и допрашивали.
ОМОН ворвался с черного входа, бросили мужчину на пол и начали ногами бить по голове. Пострадавшего нашли волонтеры, которые отвезли его в больницу скорой помощи им. Склифософского.
Известно, что Туровского обвинили в том, что он не показал свой паспорт полиции, а значит «сопротивлялся стражам порядка». Детали дела будут вскоре выяснять уже в судебном порядке.
Новосибирск
По словам руководителя штаба Леонида Волкова, полиция пришла к ним под предлогом проверки «незаконных агитационных материалов». Они не надеялись на кого-то напасть, ведь прибыли рано утром и открывали двери отмычками. Потом стали угрожать арестом, но ни документов, ни следственной группы никто так и не дождался.
«В полдень полицейские сказали, что здание заминировано, взломали дверь и задержали трех человек. Координатору новосибирского штаба Сергей Бойко полицейские сообщили, что в штабе проводится обыск, но документов не предъявили», — добавил Волков.
Краснодар
Несколько дней назад в офис Навального пришли так называемые «отряды Путина», как они сами себя называют. Нападают они уже десятый раз за последнюю неделю — переворачивают мебель, рвут плакаты, выкрикивают лозунги:
«Не будет сепаратистов, экстремистов на Кубани!» и «Наш Путин!».
Следует отметить, что впоследствии активисты начали сообщать о подобных случаях в большинстве российских городов. Впрочем, до скольки штабов приходили правоохранители, пока неизвестно.
Как сообщалось, День России 12 июня отличился массовыми задержаниями. Кроме официальных мероприятий, которые проводила власть, состоялись антикоррупционные митинги. Требовать демократических изменений в стране и усиления борьбы против коррупции вышли тысячи россиян в более чем 30 городах: Владивостоке, Новосибирске, Казани, Улан-Удэ, Омске, а самые масштабные были в Петербурге и Москве.
В целом в России задержали почти 1,5 тысячи человек, среди задержанных — лидеры оппозиции Алексей Навальный и Илья Яшин. Отметим, Симоновский суд Москвы принял решение об административном аресте лидера Фонда по борьбе с коррупцией Навального на 30 суток.
Источник: https://politeka.net с ссылкой на «Знай.ua»
Теги: Россия, Донбасс, Путин, полиция, конкурент
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