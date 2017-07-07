Первая леди Польши преподала урок Трампу. ВИДЕО

07.07.2017 20:17

Президент США Дональд Трамп, который прибыл в Варшаву на встречу с президентом Польши Анджеем Дудой, при церемонии приветствия протянул руку Агате Корнхаузер-Дуде.

Первая леди Польши проигнорировала этот жест, направляясь к Мелании Трамп. Президент США при этом опустил руку, сохранив невозмутимый вид, пишет в Фейсбук Vil Mirzayanov.

Источник: http://from-ua.com