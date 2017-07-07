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Первая леди Польши преподала урок Трампу. ВИДЕО

07.07.2017 20:17
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Президент США Дональд Трамп, который прибыл в Варшаву на встречу с президентом Польши Анджеем Дудой, при церемонии приветствия протянул руку Агате Корнхаузер-Дуде.

Первая леди Польши проигнорировала этот жест, направляясь к Мелании Трамп. Президент США при этом опустил руку, сохранив невозмутимый вид, пишет в Фейсбук Vil Mirzayanov.

 

Источник: http://from-ua.com 



Теги: Донбасс, президент, Польша, первая леди, Дональд Трамп
 
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