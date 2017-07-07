Поляки сделали ход конем — теперь мы точно потеряем часть населения

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Официальная Варшава законодательно позволила трудоустройства украинцам, въехавших в страну по безвизовому режиму. В первую очередь, это касается тех, кто едет на непродолжительное время, в частности, на сезонную работу. Действительно, ехать в ЕС по безвизовому режиму для трудоустройства строго запрещено. Но Польша стала исключением, пишет ukrainianwall.com.
Польша пока является единственной страной Шенгенской зоны и единственной страной ЕС, законодательство которого предусматривает, что не граждане Евросоюза, которые пересекли границу в рамках безвизового движения, то есть по биометрическим паспортам без визы, также имеют право на работу, если оформят дополнительные документы, уже прибыв на место трудоустройства, об этом сообщает Европейская правда.
Более 90 дней без визы — новая реальность
Украинец, который въехал в Польшу по безвизу имеет право легально просить у государства о разрешении на работу или о так называемого «освядчення» — декларацию о намерении трудоустройства иностранца. Как известно, по безвизу можно оставаться в Шенгене не более 90 дней в течении 180 дней, для безвизовых работников это правило также действует.
Три месяца — вполне достаточный срок для сезонной работы. Но польское законодательство дает мигранту право легально остаться в Польше даже на срок, длиннее 90 дней. На основании «освядчення» или разрешения на работу мигрант уже может легализовать пребывания на больший срок, подав бумаги в воеводский отдел дел иностранцев. Главное — подать заявление до истечения срока легального пребывания в стране, то есть не позднее чем на 90-й день.
Кто остается за бортом
Такие нормы польского законодательства полезны украинцам не только потому, что они смогут трудоустроиться, минуя оформление рабочей визы. Они также уменьшат роль непорядочных посредников на украинском рынке, что стали страшным сном и для работников, и для польских консулов: производили фальшивые приглашения (иногда без ведома мигранта), требовали деньги за информацию о вакансиях (хотя такая информация является бесплатной), готовили «освядчення» от одного работодателя, а привозили работников к другому худшими условиями труда, блокировали электронную очередь в консульствах.
Важные советы
Во-первых, одного лишь слова «я хочу на работу» для пограничника может быть мало. На границе вы должны подтвердить цель поездки. В идеале — нужно ехать через границу, уже имея на руках «освядчення» или разрешение на работу.
Если у вас нет необходимых документов — ни в коем случае не стоит утверждать, что «едете на работу», ведь юридически это не так — без документов вас не возьмут работать. Легальной целью безвизовой поездки является собеседование с возможным работодателем (но вы должны иметь все его контакты и назначенную встречу), или же изучение рынка труда с обязательством в ближайшее время или вернуться домой, или оформить разрешение на длительное пребывание.
Сохраняются также все другие требования к безвизовым путешествующим по гостиницам, билетам, а также относительно денежного обеспечения. Не забывайте, что это правило действует именно для безвизовых путешествующих (а также, по польскому законодательству, оно распространяется на владельцев «шенгена», изданного не в Польше). Если у вас есть паспорт с действующим польским «шенгеном», пусть даже этот паспорт является биометрическим — лучше оформите новый документ, чтобы не столкнуться с проблемами.
Также, не забывайте, что это правило действует только для работы в Польше. Ехать работать в Германии или любой другой страны вы не имеете права, даже если въезжали в Шенген через польскую границу.
Источник: http://from-ua.com
Теги: Украина, Донбасс, Польша, Варшава, работа, безвизовый режим
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