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Пользователи Instagram подверглись массовому блокированию аккаунтов
В Instagram массово блокируются аккаунты пользователей из-за системной ошибки
Многие люди обратились к администрации с требованием восстановить профили, передает Корреспондент.
В соцсети Instagram пользователи столкнулись с массовыми уведомлениями об удалении и блокировке аккаунтов. Через Twitter и Facebook многие уже обратились к администрации соцсети с требованием восстановить аккаунты, передает BuzzFeed.
В то же время руководство Instagram отметило, что причиной сбоя послужила системная ошибка, которая вызвала блокировку аккаунтов.
Издание отмечает, что многие пользователи увидели сообщение о том, что содержание их страниц является недопустимым. В итоге подписчики поспешили удалить свои аккаунты, не дожидаясь восстановления. А тем временем, администрация работает над возвратом учетных записей.
Источник: http://from-ua.com
Теги: Донбасс, Интернет, Instagram, блокирование
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