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Путину и Меркель удалось кратко пообщаться до рабочего завтрака

07.07.2017 16:14
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Путину и Меркель удалось кратко пообщаться до рабочего завтрака

Президент РФ Владимир Путин и канцлер ФРГ Ангела Меркель кратко пообщались после церемонии фотографирования лидеров G20, передает РИА Новости.

После фотографирования все лидеры проследовали в зал, где в формате рабочего завтрака состоится первое рабочее заседание глав делегаций стран G20, приглашенных государств и международных организаций.

До места проведения мероприятия Путин и Меркель шли рядом и беседовали.



Теги: Донбасс, саммит, Путин, Большая двадцатка, Меркель
 
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