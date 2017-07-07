Путину и Меркель удалось кратко пообщаться до рабочего завтрака

07.07.2017 16:14

Президент РФ Владимир Путин и канцлер ФРГ Ангела Меркель кратко пообщались после церемонии фотографирования лидеров G20, передает РИА Новости.

После фотографирования все лидеры проследовали в зал, где в формате рабочего завтрака состоится первое рабочее заседание глав делегаций стран G20, приглашенных государств и международных организаций.

До места проведения мероприятия Путин и Меркель шли рядом и беседовали.