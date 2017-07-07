Скотленд-Ярд просит помочь в разгадке тайны найденного пальца

07.07.2017 09:30

Человеческий палец был найден в районе Блумсбери 4 декабря 2010 года.

Скотленд-Ярд обратился к гражданам с просьбой помочь установить личность человека, чей палец был найден в Лондоне почти семь лет назад, и поделиться любой полезной для следствия информацией.

Человеческий палец был найден в районе Блумсбери 4 декабря 2010 года. Однако у полицейских до сих пор нет информации об обстоятельствах, при которых палец был отделен от тела, и кому он может принадлежать.

Палец обнаружила собака на заднем дворе неработающего магазина на улице Уоберн-Уолк. Полицейские тщательно обыскали территорию, однако больше ничего не нашли.

Анализ показал, что найденный палец принадлежал мужчине, однако тест ДНК не выявил совпадений с кем-либо из пропавших или разыскиваемых в то время людей.