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Скотленд-Ярд просит помочь в разгадке тайны найденного пальца
Человеческий палец был найден в районе Блумсбери 4 декабря 2010 года.
Скотленд-Ярд обратился к гражданам с просьбой помочь установить личность человека, чей палец был найден в Лондоне почти семь лет назад, и поделиться любой полезной для следствия информацией.
Человеческий палец был найден в районе Блумсбери 4 декабря 2010 года. Однако у полицейских до сих пор нет информации об обстоятельствах, при которых палец был отделен от тела, и кому он может принадлежать.
Палец обнаружила собака на заднем дворе неработающего магазина на улице Уоберн-Уолк. Полицейские тщательно обыскали территорию, однако больше ничего не нашли.
Анализ показал, что найденный палец принадлежал мужчине, однако тест ДНК не выявил совпадений с кем-либо из пропавших или разыскиваемых в то время людей.
Место, где был найден палец, находится примерно в 200 метрах от Тависток-Сквер, где 7 июля 2005 года смертник взорвал бомбу в двухэтажном автобусе, убив 13 человек. Полицейские проверили ДНК погибших и пострадавших при взрыве людей, но также не обнаружили совпадений.
Результаты теста ДНК загрузили также в национальную базу пропавших людей, однако в расследовании до сих пор нет существенных сдвигов.
"Это настоящая загадка. Если у кого-то есть какая-либо информация, независимо от того, какой ничтожной она кажется, настоятельно призываем связаться с нами", - заявил детектив Том Бун. "Было бы здорово выяснить, чей это палец, после всех этих лет", - добавил он.
Отметим, недавно впервые за 187 лет существования штаб-квартиры лондонской полиции ее возглавила женщина – 56-летняя Крессида Дик.
Теги: Донбасс, Великобритания, расследование, палец, Скотланд-Ярд
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