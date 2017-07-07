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В качестве хобби: 23-летняя дочь Трампа запустила ювелирную линию

07.07.2017 19:20
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В качестве хобби: 23-летняя дочь Трампа запустила ювелирную линию

Тиффани Трамп — дочь президента США от его второй жены Марлы Мейплз 

Младшая дочь президента США Дональда Трампа запустила ювелирную линию в качестве "хобби", сообщает Page Six.

Тиффани Трамп — дочь Дональда от его второй жены Марлы Мейплз, у которой есть новый проект, но зарабатывать на нем она якобы не намерена.

Отмечается, что у сводных братьев и сестер Тиффани, в том числе у Иванки Трамп, есть собственные компании. Однако в случае с младшей дочерью президента США утверждается, что речь идет только о хобби.

 

Источник: http://www.segodnya.ua 



Теги: США, Донбасс, ювелирные изделия, хобби, дочь, Дональд Трамп
 
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