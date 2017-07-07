В качестве хобби: 23-летняя дочь Трампа запустила ювелирную линию

07.07.2017 19:20

Тиффани Трамп — дочь президента США от его второй жены Марлы Мейплз

Младшая дочь президента США Дональда Трампа запустила ювелирную линию в качестве "хобби", сообщает Page Six.

Тиффани Трамп — дочь Дональда от его второй жены Марлы Мейплз, у которой есть новый проект, но зарабатывать на нем она якобы не намерена.

Отмечается, что у сводных братьев и сестер Тиффани, в том числе у Иванки Трамп, есть собственные компании. Однако в случае с младшей дочерью президента США утверждается, что речь идет только о хобби.

Источник: http://www.segodnya.ua