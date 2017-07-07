В Швеции проведут музыкальный фестиваль "без мужчин"

07.07.2017 08:05

Проект стал своего рода ответом на отмененный Bravalla.

В Швеции готовятся провести музыкальный фестиваль "без мужчин" в связи с тем, что в стране в последнее время участились случаи сексуального насилия и домогательств в отношении женщин, передает BBC.

Автором идеи является шведский комик Эмма Найкэр, которая и выступит его организатором.

Известно, что случаи сексуального насилия стали поводом для отмены в стране фестиваля Bravalla. Как отмечает Найкэр, новый проект буде действовать до тех пор, пока представители мужского пола не научатся себя вести.

Ожидается, что впервые рок-фестиваль "без мужчин" проведут летом следующего года.

Источник: http://korrespondent.net