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Франция не присоединится к договору ООН о запрете ядерного оружия
По мнению МИД Франции, новый договор также может подорвать другой документ - договор о нераспространении ядерного оружия.
Франция не намерена соблюдать утвержденный в пятницу многосторонний договор о запрещении ядерного оружия из-за несоответствия контексту международной безопасности.
"Франция не принимала участия в переговорах по разработке данного договора и не намерена его соблюдать. Договор не связывает нас и не создает новых обязательств. Решение большого числа государств - ядерных держав или других государств, обладающих или нет ядерным оружием - не участвовать в переговорах, в Европе и Азии, в частности, убедительно иллюстрируют это несоответствие", - говорится в заявлении французского МИД.
Отмечается, что "текст (договора - ред.) не соответствует контексту международной безопасности, который характеризуется растущей напряженностью и распространением оружия массового уничтожения, о чем свидетельствует, в частности, ядерная угроза со стороны Северной Кореи".
В заявлении внешнеполитического ведомства подчеркивается, что "политика безопасности и обороны Франции, как и у союзников и других близких партнеров, основана на ядерном сдерживании".
По мнению МИД Франции, новый договор также может подорвать другой документ - договор о нераспространении ядерного оружия, "который является краеугольным камнем режима нераспространения".
"Со своей стороны, Франция по-прежнему намерена осуществить следующие конкретные этапы ядерного разоружения в соответствии с ее обязательствами по договору о нераспространении ядерного оружия", - говорится в сообщении.
Кроме того, французское министерство иностранных дел заявило, что важной целью ядерного разоружения "является сокращение ядерных арсеналов России и США, которые составляют 90% запасов ядерного оружия в мире".
7 июля в ООН был утвержден первый многосторонний договор о запрещении ядерного оружия. На пленарном заседании в пятницу 122 страны-участницы Конференции по переговорам проголосовали "за" принятие документа, Нидерланды высказались "против", Сингапур воздержался.
Согласно тексту договора, все государства-участники обязуются никогда и ни при каких обстоятельствах не разрабатывать, не испытывать, не производить, не изготавливать, не приобретать иным образом, не владеть или не накапливать ядерное оружие или другие ядерные взрывные устройства.
Странам также запрещается передавать кому бы то ни было ядерное оружие или другие ядерные взрывные устройства, иметь контроль над таким оружием ни прямо, ни косвенно, а также применять или угрожать их применением, отмечается в тексте документа.
Кроме того, государствам-участникам не разрешается любое размещение, установка и развертывание любого ядерного оружия или других ядерных взрывных устройств на своей территории или в любом месте, находящемся под их юрисдикцией или контролем.
Решение о подготовке документа было принято Генассамблеей ООН в декабре прошлого года. Соответствующую резолюцию поддержали 123 государства, в то время как ядерные державы, включая Россию, и еще около 30 стран, проголосовали "против". Китай стал единственным из пяти постоянных членов СБ ООН, кто воздержался в ходе голосования.
Резолюция постановила провести конференцию с целью выработки "юридически обязывающего инструмента для запрещения ядерного оружия, который приведет к его полной ликвидации".
Источник: telegraf.com.ua
Теги: Донбасс, Франция, МИД, договор
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