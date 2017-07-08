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Французы могут построить в Чернобыле гигантскую солнечную электростанцию
Украина ведет переговоры с одной из крупнейших компаний Франции Engie SA о построении огромной солнечной электростанции, стоимостью 1,25 миллиарда долларов в «Зоне отчуждения».
Об этом сообщает Bloomberg сегодня, добавляя, что французская компания изучает предварительное экономико-техническое обоснование проекта.
«Французский опыт в ядерной энергетике — это одна из причин, почему мы хотели бы работать именно с французской компанией», — сказал министр экологии Украины Остап Семерак.
Он добавил, что французская компания обратилась к украинскому правительству после того, как оно объявило о намерении развивать возобновляемые источники энергии в Чернобыле.
В Engie SA подтвердили, что компания ведет переговоры с Украиной, но отказались рассказывать о размере проекта. По словам Семерака, сейчас около 60 компаний интересуются реализацией проектов в «Зоне отчуждения».
Издание отмечает, что сегодня в Украине самые высокие тарифы на экологически чистую электроэнергию. Киловатт-час стоит 15 евроцентов, в то время как в большинстве стран на континенте цена не превышает 8,6 евроцентов.
«Это хорошее вознаграждение, но, возможно, не столь хорошее, если принять во внимание все риски в стране. У Украины есть хорошее солнечное облучение, но также слишком низкое доверие инвесторов и чрезмерная стоимость проектов», — прокомментировал аналитик BNEF Пьетро Радоя.
Китайские компании GCL System Integration Technology и China National Complete Engineering Corp прошлого года тоже объявили о построении солнечной электростанции мощностью один Гигаватт. Но пока что они не начали ничего строить. В апреле премьер-министр Владимир Гройсман объявил, что в Чернобыльской зоне уже строят солнечную электростанцию. Ее мощность будет составлять 2500 МВат.
Источник: hvylya.net
Теги: Донбасс, Франция, Чернобыль, электростанция
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