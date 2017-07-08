- Україна та НАТО протидіють спільним викликам - Расмуссен15:51
- Військова операція на Донбасі коштує Росії не більше двох мільярдів доларів на рік – російський економіст15:36
- Гройсман: Агрессия РФ - это проблема всего демократического мира15:14
- Україна і Нідерланди підписали угоду про співпрацю в розслідуванні збиття рейсу MH1714:30
- У Гамбурзі розпочалася зустріч Меркель, Макрона і Путіна14:12
- США и Россия договорились создать канал связи по Украине – Лавров12:11
- В Ізраїлі відпочиватимуть сім’ї загиблих бійців АТО11:50
- Франция не присоединится к договору ООН о запрете ядерного оружия09:32
- Французы могут построить в Чернобыле гигантскую солнечную электростанцию08:25
- Правительство РФ утратило контроль над курсом рубля22:13
Гройсман: Агрессия РФ - это проблема всего демократического мира
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что борьба с агрессией РФ на Востоке Украины – это борьба демократического мира.
Премьер-министр Владимир Гройсман в интервью британскому телеканалу Sky news заявил, что борьба с агрессией РФ на Востоке Украины – это борьба демократического мира за восстановление уважения к международному праву. Об этом сообщает Правительственный портал.
"Украина – мирная страна и никому не угрожала. Впрочем, вопрос (агрессии России - прим. ред.) - это вопрос не Украины, а всего демократического мира. Мы должны победить в этой борьбе, защитить демократию и уважение к международному праву", - сказал Гройсман.
Глава правительства подчеркнул, что нынешняя ситуация свидетельствует о главном: демократический мир – не враг России.
"Это Россия – враг демократического мира. И наши усилия направлены лишь на то, чтобы Россия остановилась в своей агрессии. Наша цель – вернуть уважение к международному праву. Задайте себе вопрос – каким был наш Крым до аннексии? Он был местом отдыха. А теперь мирный курорт превратили в большую военную базу. И кому грозит эта база? Понятно – странам НАТО", - добавил Гройсман.
Источник: telegraf.com.ua
Теги: Украина, Донбасс, премьер-министр, Гройсман
- Доллар снова вырос
- Азаров в Донецке посетил ЦОРМ (ФОТО)
- В кресле премьера может оказаться нынешний мэр Львова Андрей Садовый
- Симоненко в Донецке поймал «агентов Фирташа»
- Самые резонансные назначения уходящего года (ФОТО)
- Сазонов: пустые разговоры и молчание - когда же украинская власть примет решение по оккупированному Донбассу
- На Донбасі двоє цивільних підірвались на боєприпасі11:33
- В Часовом Яре Бахмутского района произошел взрыв в жилом доме, есть жертвы11:18
- Музыкальный фестиваль в Мариуполе10:45
- У ДОНЕЦЬКІЙ ОБЛАСТІ МОЖНА КУПАТИСЯ ЛИШЕ НА П’ЯТИ ПЛЯЖАХ 10:09
- В ДОНЕЦЬКІЙ ОБЛАСТІ СУТТЄВО ЗРОСЛА КІЛЬКІСТЬ ДИКИХ ТВАРИН 09:49
- Проти «Миротворця» порушено кримінальну справу21:55
- В ДНР решили судьбу «Донбасс Арены»21:40
- В Луганську підірвали капітана міліції «ЛНР»20:45
- Под Мариуполем оккупанты разбирают домики азовстальского дачного поселка "Дончанка"18:10
- Названа численность российских войск на Донбассе17:50
- Україна та НАТО протидіють спільним викликам - Расмуссен15:51
- Військова операція на Донбасі коштує Росії не більше двох мільярдів доларів на рік – російський економіст15:36
- Гройсман: Агрессия РФ - это проблема всего демократического мира15:14
- Закон, який відновлює курс України на членство в НАТО, набуде чинності 9 липня14:51
- Україна і Нідерланди підписали угоду про співпрацю в розслідуванні збиття рейсу MH1714:30
- У Гамбурзі розпочалася зустріч Меркель, Макрона і Путіна14:12
- Станут ли гречка и сахар дефицитными в 2017 году?13:50
- Онищенко каже, що Іспанія дала притулок його матері13:27
- Заради подань на депутатів можуть продовжити сесію Ради13:05
- Земельная реформа на 90% подготовлена, но нуждается в обсуждении12:45
- Как приучить себя пить больше воды? Есть немало способов!09:48
- Чому вершкове масло обов'язкове у раціоні?09:12
- «Аевит» творит чудеса с кожей! Действенное средство за копейки08:44
- Чим небезпечна залежність від кави?08:20
- Як усунути неприємний запах з холодильника?07:25
- ВНИМАНИЕ! СПИННЕРЫ могут быть опасны для здоровья.17:48
- Івана Купала: традиції та обряди14:15
- Языческий гороскоп! Что даровали тебе боги от рождения?12:15
- Хлеба созрели. Готовьте закрома и перевязочный материал10:12
- Имя ей Аспид от роду дано 09:39
- Судьба солдата, упавшего под ноги Порошенко во время инагурации сложилась трагически. ВИДЕО
- Захарченко и Пушилин уже готовы "забыть" о блокаде Украины: главари "ДНР" сделали Киеву новое бизнес-предложение
- "Путинские войска могут организовать новый "котел" для ВСУ", - генерал украинской армии сделал тревожное заявление по Донбассу и предупредил об опасности
- Луценко сообщил о задержании Тимошенко и Ященко
- Бойцы ВСУ меняют тактику под Авдеевкой и наносят сокрушительный удар: артиллерия с пяти разных точек полностью "ровняет" позиции "ДНР" - кремлевские террористы считают потери. ВИДЕО
- Наступление: Донецк захлестнула дикая паника
- Эксперты указали на тревожный знак во время встречи Путина и Трампа
- Террористы приготовились к уходу из Донецка: подробности от Минобороны
- Письмо «оттуда»: «На наших глазах умерла бабушка, которую четыре часа не пропускали таможенники «ДНР»
- "Россия вышвырнула этих людей не только из собственных домов, но и лишила политического будущего. Они ноль, никто, но все еще любят оккупационный сапог", - Цимбалюк рассказал о настроениях в рядах донецкой "элиты", бежавшей в Москву