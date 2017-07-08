- США и Россия договорились создать канал связи по Украине – Лавров12:11
- В Ізраїлі відпочиватимуть сім’ї загиблих бійців АТО11:50
- Франция не присоединится к договору ООН о запрете ядерного оружия09:32
- Французы могут построить в Чернобыле гигантскую солнечную электростанцию08:25
- Правительство РФ утратило контроль над курсом рубля22:13
- Эксперты указали на тревожный знак во время встречи Путина и Трампа21:21
- Первая леди Польши преподала урок Трампу. ВИДЕО20:17
- З’явилася перша заява людей, які назвали себе авторами вірусу Petya20:00
- Открыто ждут танки Путина: назван регион, которому грозит агрессия Кремля19:40
- В качестве хобби: 23-летняя дочь Трампа запустила ювелирную линию19:20
США и Россия договорились создать канал связи по Украине – Лавров
Москва и Вашингтон договорились создать канал связи для продвижения урегулирования ситуации в Украине.
Об этом сообщил глава МИД России Сергей Лавров по итогам встречи российского и американского лидеров Владимира Путина и Дональда Трампа.
"При обсуждении Украины американская сторона сообщила, что они назначили специального представителя по содействию усилиям по урегулированию украинского кризиса, — отметил Лавров.
— Рассчитываем, что он прибудет в Москву в ближайшее время".
По словам министра, канал "между представителем РФ и представителем США" нужен для того, чтобы двигаться по пути разрешения украинского конфликта на основе минских договоренностей и "опираясь на тот потенциал, который заложен в контактной группе и в "нормандском формате".
Источник: segodnya.ua
Теги: Украина, Донбасс, МИД, Лавров
- В МИД Украины отреагировали на новую резолюцию Европарламента
- Россия больше не член "Большой восьмёрки"
- НБУ повысил курс доллара и евро на 30 декабря
- В Киеве прошла встреча главы МИДа, минобороны и СБУ с послами G7
- МИД Украины: "Откровенно провокационный характер действий РФ сводит на нет международные усилия по стабилизации ситуации на Донбассе"
- Рынок замер
- На Донбасі двоє цивільних підірвались на боєприпасі11:33
- В Часовом Яре Бахмутского района произошел взрыв в жилом доме, есть жертвы11:18
- Музыкальный фестиваль в Мариуполе10:45
- У ДОНЕЦЬКІЙ ОБЛАСТІ МОЖНА КУПАТИСЯ ЛИШЕ НА П’ЯТИ ПЛЯЖАХ 10:09
- В ДОНЕЦЬКІЙ ОБЛАСТІ СУТТЄВО ЗРОСЛА КІЛЬКІСТЬ ДИКИХ ТВАРИН 09:49
- Проти «Миротворця» порушено кримінальну справу21:55
- В ДНР решили судьбу «Донбасс Арены»21:40
- В Луганську підірвали капітана міліції «ЛНР»20:45
- Под Мариуполем оккупанты разбирают домики азовстальского дачного поселка "Дончанка"18:10
- Названа численность российских войск на Донбассе17:50
- Земельная реформа на 90% подготовлена, но нуждается в обсуждении12:45
- Текущая сессия Верховной Рады может быть продлена на неделю 12:29
- США и Россия договорились создать канал связи по Украине – Лавров12:11
- В Ізраїлі відпочиватимуть сім’ї загиблих бійців АТО11:50
- На Донбасі двоє цивільних підірвались на боєприпасі11:33
- В Часовом Яре Бахмутского района произошел взрыв в жилом доме, есть жертвы11:18
- Ученые раскрыли тайну загадочных мексиканских пирамид10:55
- Музыкальный фестиваль в Мариуполе10:45
- В аэропорту Днепра задержан контрабандист со скифскими и античными предметами10:30
- У ДОНЕЦЬКІЙ ОБЛАСТІ МОЖНА КУПАТИСЯ ЛИШЕ НА П’ЯТИ ПЛЯЖАХ 10:09
- Как приучить себя пить больше воды? Есть немало способов!09:48
- Чому вершкове масло обов'язкове у раціоні?09:12
- «Аевит» творит чудеса с кожей! Действенное средство за копейки08:44
- Чим небезпечна залежність від кави?08:20
- Як усунути неприємний запах з холодильника?07:25
- ВНИМАНИЕ! СПИННЕРЫ могут быть опасны для здоровья.17:48
- Івана Купала: традиції та обряди14:15
- Языческий гороскоп! Что даровали тебе боги от рождения?12:15
- Хлеба созрели. Готовьте закрома и перевязочный материал10:12
- Имя ей Аспид от роду дано 09:39
- Судьба солдата, упавшего под ноги Порошенко во время инагурации сложилась трагически. ВИДЕО
- Захарченко и Пушилин уже готовы "забыть" о блокаде Украины: главари "ДНР" сделали Киеву новое бизнес-предложение
- "Путинские войска могут организовать новый "котел" для ВСУ", - генерал украинской армии сделал тревожное заявление по Донбассу и предупредил об опасности
- Луценко сообщил о задержании Тимошенко и Ященко
- Бойцы ВСУ меняют тактику под Авдеевкой и наносят сокрушительный удар: артиллерия с пяти разных точек полностью "ровняет" позиции "ДНР" - кремлевские террористы считают потери. ВИДЕО
- Наступление: Донецк захлестнула дикая паника
- Террористы приготовились к уходу из Донецка: подробности от Минобороны
- Эксперты указали на тревожный знак во время встречи Путина и Трампа
- "Россия вышвырнула этих людей не только из собственных домов, но и лишила политического будущего. Они ноль, никто, но все еще любят оккупационный сапог", - Цимбалюк рассказал о настроениях в рядах донецкой "элиты", бежавшей в Москву
- Письмо «оттуда»: «На наших глазах умерла бабушка, которую четыре часа не пропускали таможенники «ДНР»