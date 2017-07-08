США и Россия договорились создать канал связи по Украине – Лавров

08.07.2017 12:11

Москва и Вашингтон договорились создать канал связи для продвижения урегулирования ситуации в Украине.

Об этом сообщил глава МИД России Сергей Лавров по итогам встречи российского и американского лидеров Владимира Путина и Дональда Трампа.

"При обсуждении Украины американская сторона сообщила, что они назначили специального представителя по содействию усилиям по урегулированию украинского кризиса, — отметил Лавров.

— Рассчитываем, что он прибудет в Москву в ближайшее время".

По словам министра, канал "между представителем РФ и представителем США" нужен для того, чтобы двигаться по пути разрешения украинского конфликта на основе минских договоренностей и "опираясь на тот потенциал, который заложен в контактной группе и в "нормандском формате".

Источник: segodnya.ua