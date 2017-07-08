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У Гамбурзі розпочалася зустріч Меркель, Макрона і Путіна

08.07.2017 14:12
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У Гамбурзі розпочалася зустріч Меркель, Макрона і Путіна

У Гамбурзі на полях саміту G20 о 9.30 за київським часом почалася зустріч у тристоронньому форматі лідерів ФРН, Франції та Росії.

Канцлер Ангела Меркель і президенти Еммануель Макрон і Володимир Путін обговорюють роботу в Нормандському форматі і ситуацію з виконанням Мінських домовленостей.

Напередодні українську тематику обговорювали у двосторонніх форматах, зокрема, Володимир Путін і президент США Дональд Трамп.

Источник: ukrinform.ua



Теги: Донбасс, Франция, Дональд Трамп, Меркель
 
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