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У Гамбурзі розпочалася зустріч Меркель, Макрона і Путіна
08.07.2017 14:12
У Гамбурзі на полях саміту G20 о 9.30 за київським часом почалася зустріч у тристоронньому форматі лідерів ФРН, Франції та Росії.
Канцлер Ангела Меркель і президенти Еммануель Макрон і Володимир Путін обговорюють роботу в Нормандському форматі і ситуацію з виконанням Мінських домовленостей.
Напередодні українську тематику обговорювали у двосторонніх форматах, зокрема, Володимир Путін і президент США Дональд Трамп.
Источник: ukrinform.ua
Теги: Донбасс, Франция, Дональд Трамп, Меркель
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