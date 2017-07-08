Україна і Нідерланди підписали угоду про співпрацю в розслідуванні збиття рейсу MH17

Україна і Нідерланди підписали двосторонню угоду про міжнародне правове співробітництво стосовно злочинів, пов’язаних зі збиттям літака рейсу МН17 «Малайзійських авіаліній» над Донбасом 17 липня 2014 року, повідомили міністерства юстиції обох країн.

З українського боку угоду підписав міністр юстиції Павло Петренко, з нідерландського – міністр безпеки і юстиції Стеф Блок.

Держави-члени Спільної слідчої групи, до якої входять Австралія, Бельгія, Малайзія, Нідерланди і Україна, спільно вирішили, що переслідування осіб, винних у збитті авіалайнера, внаслідок якого загинули всі 298 людей у ньому, буде здійснюватися в рамках національної судової системи Нідерландів із дотриманням найвищих міжнародних стандартів у цій сфері, сказав український міністр.

За його словами, Україна готова забезпечити належний рівень співпраці з Нідерландами, щоб передати кримінальну справу стосовно винуватців збиття літака рейсу MH17 до Нідерландів.

Такий крок, переконаний міністр, забезпечить максимальну ефективність у розслідуванні цієї справи і дасть можливість притягнути до відповідальності всіх причетних до збиття літака.

Метою угоди є врегулювання питань, що стосуються або виникають у зв’язку з переслідуванням і засудженням у Нідерландах осіб за злочини, пов’язані зі збиттям літака рейсу МН17.

Угода доповнює чинні конвенції та інші нормативні документи, що стосуються міжнародного співробітництва у кримінальних справах, які застосовуються у відносинах між сторонами.

Зокрема, підписаний документ передбачає, що Нідерланди мають компетенцію переслідувати осіб за злочини, пов’язані зі збиттям літака «Малайзійських авіаліній». Із цією метою Україна може передати кримінальне провадження на підставі Європейської конвенції про передачу провадження у кримінальних справах 1972 року, у тому числі на прохання нідерландської сторони.

Також угодою передбачено, що обвинувачуваний, який перебуває на території України і у видачі якого до Нідерландів відмовлено (Конституція України забороняє видачу українських громадян до суду за кордон), може взяти участь у судовому розгляді справи в Нідерландах у режимі відеоконференції. Обов’язковою умовою проведення судового розгляду в режимі відеоконференції є лише згода обвинуваченого. Окрім того, в режимі відеоконференції може проводитися допит свідків і експертів.

При цьому підозрюваним та обвинувачуваним, які перебувають в Україні, забезпечується право на доступ до адвоката, у тому числі того, який представляє особу в нідерландському судовому процесі.

Окрім цього, документ регулює питання передачі в Україну виконання покарань, у тому числі на підставі вироків, винесених заочно, а також забезпечує можливість застосування до засудженої особи запобіжних заходів до ухвалення рішення про виконання покарання.

Коли саме має початися судовий процес, має вирішити Прокуратура Нідерландів. Наразі Спільна слідча група продовжує роботу.

Цю угоду мають схвалити парламенти обох країн.

Нагадаємо, Boeing 777 компанії Malaysia Airlines, що летів з Амстердама у Куала-Лумпур, був збитий бойовиками на сході України 17 липня 2014 року. На борту перебувало 298 осіб, з них 196 – громадяни Нідерландів. В авіакатастрофі не вижив ніхто. Слідство встановило, що літак був збитий ракетою зенітно-ракетного комплексу «Бук», який виробляли в СРСР, а нині виробляють у Росії

28 вересня 2016 року в Нідерландах Спільна слідча група, в яку входить Австралія, Бельгія, Малайзія, Нідерланди і Україна, оголосила, що літак Малайзійських авіаліній рейсу MH17 було збито 17 липня 2014 із ЗРК «Бук», який був привезений з території Росії. Розслідування також встановило, що літак було збито саме ракетою типу 9М38, яка є на озброєнні модифікації російського ЗРК «Бук». Міжнародне слідство також зазначило, що пуск ракети було здійснено з території, яку не контролювали Збройні сили України.

Источник: tyzhden.ua