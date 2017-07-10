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Королева Британии запретила принцу Гарри жениться на Меган Маркл

10.07.2017 12:15
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Королева Британии запретила принцу Гарри жениться на Меган Маркл

Ему придется отказаться от всех своих привилегий и он не сможет в дальнейшем рассчитывать на королевский титул 

Отношения британского принца Гарри и американской актрисы Меган Маркл набирают обороты – ходят слухи о предстоящей свадьбе.

Однако из Великобритании приходят неутешительные вести: инсайдеры утверждают, что Елизавета II хоть и одобрила выбор внука, но категорически запретила ему жениться на своей избраннице.

Дело в том, что Меган не только не имеет благородного происхождения и даже британского гражданства, но и уже была официально замужем. Впрочем, королева поставила внуку такой ультиматум: если он все же хочет жениться на Меган, то ему придется отказаться от всех своих привилегий и он не сможет в дальнейшем рассчитывать на королевский титул.

 

Источник: http://www.segodnya.ua 




Теги: Донбасс, Великобритания, запрет, свадьба, Елизавета II, принц Гарри
 
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