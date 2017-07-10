Самый красивый преступник оказался в центре скандала

10.07.2017 08:25

Мама убитого бандой парня возмущена тем, что сейчас образ Джереми Микса возводят в культ

"Самый красивый преступник в мире" Джереми Микс за свою жизнь набил не одну татуировку. И все непростые. На его локтях, например, Crip Life (Crip — это фактически принадлежность к уличной банде), а на щеке – слеза, что среди бандитов и заключенных значит, что человек кого-то убил. Хотя отсидел Джереми за хулиганство и хранение оружия.

И, напомним, именно личное дело преступника стало его путевкой в модельный бизнес (фото из тюрьмы попало в Интернет). И теперь о Джереми знает весь мир. Теперь еще и потому, что он был замечен на яхте в компании дочери миллиардера и владельца Topshop. Что и говорить: образ Микса СМИ романтизируют. Это-то и стало причиной нового скандала, – передает peopletalk.

В 2004 году на одной из улиц Стоктона, штат Калифорния, был убит 15-летний Эрик Кастилло. Когда он возвращался домой, провожая свою девушку, из проезжавшей мимо него машины были сделаны три выстрела. Эрик оттолкнул девушку в сторону, и все три пули попали в него. Он умер на месте. Его убийцу, Дэвида Льюиса из северных "крипов" (тех, чье лого красуется на локте Микса), приговорили к 142 годам тюрьмы.

Мама Эрика Кармела Кастилло возмущена тем, что сейчас образ Джереми Микса возводят в культ. Она рассказала изданию Mirror: "Я не понимаю, почему этого Джереми будто бы вознаграждают. Вы уверены, что он больше не связан с этими бандитами?". Микс и вправду состоял в той же группировке, что и убийца Эрика – и полиция об этом знает, но, по их сведениям, Джереми "отошел от дел".

Напомним, в 2014 году Джереми приговорили к тюрьме на 26 месяцев.

Джереми пока никак не комментировал заявление Кармелы, но в интервью журналу Man About Town он говорил, что до сих пор является частью группировки Northern Crips, просто он больше "не ввязывается в их дела". Что касается татуировок – Джереми называет их "частями прошлого, которое хочется стереть и забыть".

Источник: http://www.segodnya.ua



