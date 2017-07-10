- Самый красивый преступник оказался в центре скандала08:25
- Тука рассказал о беспрецедентом успехе Украины07:08
- Создан автомобиль, работающий на виски22:46
- Из Польши в Украину пытались ввезти 110 контрабандных газовых баллончиков19:24
- Трамп пообіцяв не скасовувати санкції проти РФ до розв'язання конфліктів в Україні та Сирії18:48
- Польша планирует установить на границе с Украиной забор от диких кабанов за $27 миллионов 18:29
- Трамп исключил отмену санкций против РФ до решения проблем Украины и Сирии 17:47
- Порошенко назвал пять условий, которые должна выполнить Москва для урегулирования ситуации на Донбассе17:25
- В Украине останавливают выдачу разрешений на международные перевозки15:47
- ПА ОБСЄ прийняла Мінську декларацію14:46
Самый красивый преступник оказался в центре скандала
Мама убитого бандой парня возмущена тем, что сейчас образ Джереми Микса возводят в культ
"Самый красивый преступник в мире" Джереми Микс за свою жизнь набил не одну татуировку. И все непростые. На его локтях, например, Crip Life (Crip — это фактически принадлежность к уличной банде), а на щеке – слеза, что среди бандитов и заключенных значит, что человек кого-то убил. Хотя отсидел Джереми за хулиганство и хранение оружия.
И, напомним, именно личное дело преступника стало его путевкой в модельный бизнес (фото из тюрьмы попало в Интернет). И теперь о Джереми знает весь мир. Теперь еще и потому, что он был замечен на яхте в компании дочери миллиардера и владельца Topshop. Что и говорить: образ Микса СМИ романтизируют. Это-то и стало причиной нового скандала, – передает peopletalk.
В 2004 году на одной из улиц Стоктона, штат Калифорния, был убит 15-летний Эрик Кастилло. Когда он возвращался домой, провожая свою девушку, из проезжавшей мимо него машины были сделаны три выстрела. Эрик оттолкнул девушку в сторону, и все три пули попали в него. Он умер на месте. Его убийцу, Дэвида Льюиса из северных "крипов" (тех, чье лого красуется на локте Микса), приговорили к 142 годам тюрьмы.
Мама Эрика Кармела Кастилло возмущена тем, что сейчас образ Джереми Микса возводят в культ. Она рассказала изданию Mirror: "Я не понимаю, почему этого Джереми будто бы вознаграждают. Вы уверены, что он больше не связан с этими бандитами?". Микс и вправду состоял в той же группировке, что и убийца Эрика – и полиция об этом знает, но, по их сведениям, Джереми "отошел от дел".
Напомним, в 2014 году Джереми приговорили к тюрьме на 26 месяцев.
Джереми пока никак не комментировал заявление Кармелы, но в интервью журналу Man About Town он говорил, что до сих пор является частью группировки Northern Crips, просто он больше "не ввязывается в их дела". Что касается татуировок – Джереми называет их "частями прошлого, которое хочется стереть и забыть".
Источник: http://www.segodnya.ua
Теги: Донбасс, модель, преступник, убийца, скандал, культ личности
- Жители юго-востока одинаково винят в войне и Россию, и правительство Украины - опрос23:03
- Мариупольцам придется запастись водой - в одном из районов отключат водоснабжение21:27
- У Покровську маленький хлопчик отруївся засобом проти комах21:01
- Сутки на Донбассе: террористы ведут огонь по позициям ВСУ, есть ранены19:46
- Под Мариуполем легковушка влетела в дерево: водитель в больнице, пассажир - погиб19:04
- Європарламентарі побачили, як Маріуполь захищають з моря18:07
- Зону АТО посетили европарламентарии15:02
- На Донеччині водій протаранив автівкою зупинку: загинула жінка14:22
- НА ПІДКОНТРОЛЬНІЙ УКРАЇНІ ДОНЕЧЧИНІ СТАНЕ БІЛЬШЕ ЗАПОВІДНОЇ ЗЕМЛІ 10:26
- ОБСЕ обнаружили заминированную дорогу вблизи Мариуполя22:12
- Каждому свое: диета для каждого знака зодиака. Вселенная поможет вернуть былые формы!08:45
- Медреформа в действии: ровенских медиков пересадили на велосипеды08:35
- Самый красивый преступник оказался в центре скандала08:25
- Как произвести хорошее впечатление при знакомстве? 7 советов08:10
- Почему нельзя мыть посуду в гостях07:53
- Три небезпечні і маловідомі фобії07:25
- Тука рассказал о беспрецедентом успехе Украины07:08
- Жители юго-востока одинаково винят в войне и Россию, и правительство Украины - опрос23:03
- Создан автомобиль, работающий на виски22:46
- В I полугодии 2017 года «Укрзализныця» оплатила почти 8 млрд грн налогов22:27
- Каждому свое: диета для каждого знака зодиака. Вселенная поможет вернуть былые формы!08:45
- Как произвести хорошее впечатление при знакомстве? 7 советов08:10
- Почему нельзя мыть посуду в гостях07:53
- Три небезпечні і маловідомі фобії07:25
- Как приучить себя пить больше воды? Есть немало способов!09:48
- Чому вершкове масло обов'язкове у раціоні?09:12
- «Аевит» творит чудеса с кожей! Действенное средство за копейки08:44
- Чим небезпечна залежність від кави?08:20
- Як усунути неприємний запах з холодильника?07:25
- ВНИМАНИЕ! СПИННЕРЫ могут быть опасны для здоровья.17:48
- Наступление: Донецк захлестнула дикая паника
- Эксперты указали на тревожный знак во время встречи Путина и Трампа
- В ДНР решили судьбу «Донбасс Арены»
- Метеорологи прогнозируют резкое изменение климата в Украине и других странах
- Это только начало: обнародована дата бунта под Радой
- Ученые рассказали, что взрыв метеорита на Луне был виден с Земли
- Почему планы Кремля по Украине обречены на провал (видео)
- В Украине запретили реализацию лекарства для сердечников
- Рождество Предтечи и Крестителя Господня Иоанна: что нельзя делать
- Под Мариуполем оккупанты разбирают домики азовстальского дачного поселка "Дончанка"