Трамп отреагировал на слова Путина о невмешательстве в американские выборы

10.07.2017 11:30

Президент США Дональд Трамп не поверил заверениям президента Российской Федерации Владимира Путина о непричастности РФ к вмешательству в американские выборы в 2016 году. Об этом заявил глава аппарата Белого дома Райнс Прибус, передает Укринформ.

«Это неправда, президент (Трамп - ред.) абсолютно не поверил отрицаниям российского президента», - сказал Прибус в интервью телеканалу Fox News, комментируя заявление министра иностранных дел России Сергея Лаврова о том, что Трамп якобы принял заверения Путина о невмешательстве Москвы в американские выборы.

Прибус добавил, что Трамп уже ранее говорил, что верит в вероятное вмешательство в выборы 2016 года.

«Он обращался к этой проблеме много раз. Да, он считает, что Россия, вероятно, совершила все действия, о которых нам говорили. Но он также думает, что причастны другие страны, как это было в течение многих лет», - добавил глава аппарата Белого дома.

Напомним, встреча Путина и Трампа состоялась в рамках саммита "Большой двадцатки" в Гамбурге вечером 7 июля и продолжалась более двух часов.

Как сообщалось, Трамп на встрече с российским коллегой начал разговор с вопроса вмешательства России в выборы в США. Как отметил госсекретарь США Рекс Тиллерсон, Трамп несколько раз нажал на Путина по этому поводу. Путин отрицал вмешательство России. При этом глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Трамп якобы принял такое заявление Путина.

По итогам саммита Путин заявил, что с президентом США Дональдом Трампом "установлены личные отношения", обвинил власти Украины в проведении "русофобской политики" и прокомментировал обсуждение с Трампом вопроса о вмешательстве России в американские выборы.

Источник: http://from-ua.com