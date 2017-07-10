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В Китае наводнения унесли жизни более 80 человек
В результате наводнения из-за проливных дождей в китайской провинции Хунань 83 человека считаются погибшими или пропавшими без вести. Об этом сообщила местная администрация, передает ИА "ЛІГАБізнесІнформ".
В числе погибших 28 человек, на которых обвалилась земля в результате оползня, 13 стали жертвами наводнений, 22 погибли при обрушении зданий, а четверо утонули. Судьба 16 человек остается неизвестной, но они считаются погибшими.
С 22 июня в провинции идут сильные дожди, которые привели к наводнениям. Пос состоянию на 8 июля в зоне бедствия были 12,2 млн человек. Эвакуированы были 1,62 млн человек, свыше 470 тысячи человек нуждаются в срочной помощи. Ливнями было разрушено 53 тысячи и серьезно повреждено 68 тысячи жилых домов. С последствиями непогоды борются 52 тысячи военнослужащих, полицейских, пожарных и работников правительственных ведомств, которые остаются в полной готовности к новым осадкам.
Теги: Китай, жертвы, наводнение
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