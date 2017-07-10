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В России указали на признаки подготовки Запада к уходу Путина
Выступая в Варшаве 6 июля президент США Дональд Трамп приглашал Россию присоединиться к цивилизованному миру, обращаясь не к российскому лидеру Владимиру Путину, а к российской элите.
На этом акцентировала внимание известный российский журналист и публицист Юлия Латынина в своей программе на "Эхо Москвы".
"Мы призываем Россию прекратить ее попытки дестабилизации в Украине, ее поддержку враждебных режимов, включая Сирию и Иран, и вместо этого присоединиться к сообществу ответственных наций", - процитировала журналист Трампа.
По ее словам, таким образом президент США обращался к российской элите через голову Путина, поскольку прекрасно понимает, что президент РФ никогда не прекратит ни дестабилизации, ни пропаганды, потому что, собственно, у него больше ничего нет.
"Но в конце концов, Путин не вечен, наступают какие-то биологические пределы. Да? И, вот, Запад уже задумывается о том, что будет после этих пределов", - подытожила Латынина.
Источник: http://from-ua.com
Теги: Россия, Донбасс, Путин, мир, Запад
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