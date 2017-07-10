В России указали на признаки подготовки Запада к уходу Путина

10.07.2017 10:15

Выступая в Варшаве 6 июля президент США Дональд Трамп приглашал Россию присоединиться к цивилизованному миру, обращаясь не к российскому лидеру Владимиру Путину, а к российской элите.

На этом акцентировала внимание известный российский журналист и публицист Юлия Латынина в своей программе на "Эхо Москвы".

"Мы призываем Россию прекратить ее попытки дестабилизации в Украине, ее поддержку враждебных режимов, включая Сирию и Иран, и вместо этого присоединиться к сообществу ответственных наций", - процитировала журналист Трампа.

По ее словам, таким образом президент США обращался к российской элите через голову Путина, поскольку прекрасно понимает, что президент РФ никогда не прекратит ни дестабилизации, ни пропаганды, потому что, собственно, у него больше ничего нет.

"Но в конце концов, Путин не вечен, наступают какие-то биологические пределы. Да? И, вот, Запад уже задумывается о том, что будет после этих пределов", - подытожила Латынина.

Источник: http://from-ua.com