Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Мир

В России указали на признаки подготовки Запада к уходу Путина

10.07.2017 10:15
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
В России указали на признаки подготовки Запада к уходу Путина

Выступая в Варшаве 6 июля президент США Дональд Трамп приглашал Россию присоединиться к цивилизованному миру, обращаясь не к российскому лидеру Владимиру Путину, а к российской элите.

На этом акцентировала внимание известный российский журналист и публицист Юлия Латынина в своей программе на "Эхо Москвы".

"Мы призываем Россию прекратить ее попытки дестабилизации в Украине, ее поддержку враждебных режимов, включая Сирию и Иран, и вместо этого присоединиться к сообществу ответственных наций", - процитировала журналист Трампа.

По ее словам, таким образом президент США обращался к российской элите через голову Путина, поскольку прекрасно понимает, что президент РФ никогда не прекратит ни дестабилизации, ни пропаганды, потому что, собственно, у него больше ничего нет.

"Но в конце концов, Путин не вечен, наступают какие-то биологические пределы. Да? И, вот, Запад уже задумывается о том, что будет после этих пределов", - подытожила Латынина.

 

Источник: http://from-ua.com 



Теги: Россия, Донбасс, Путин, мир, Запад
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх