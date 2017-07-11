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Березовец: Путин провалил саммит G20, поэтому решил выслать 30 дипломатов США и тем самым возвращается к повестке новой Холодной войны
Путин провалил саммит G20 и ничего существенного не добился от президента Трампа. Провал не скрыть никакими предназначенными для внутренней аудитории отфотошопленными фото, где мировые лидеры собрались вокруг пустующего кресла, куда московские политические шулеры добавили Путина.
"Завербовать" Трампа, как в свое время Джорджа Буша-младшего после звонка 11 сентября 2001 года, не удалось. Главный маркер итога проваленной миссии в Гамбурге - подготовленное решение Москвы выслать из России 30 американских дипломатов и арестовать имущество посольства США. Помните, перед самыми выборами в Штатах Барак Обама выслал 35 российских дипломатов за шпионаж?
А Путин отвечать не стал, чтобы не портить отношения с Трампом со старта. Трамп еще потом твитнул о том, какой Путин молодец и умница, не повелся на провокацию. Когда иллюзии на перезагрузку отношений с Вашингтоном развеялись как туман, через 7 месяцев полковник КГБ решил таки выслать американских дипломатов. И этим сказано все.
Надежды больше нет, Кремль возвращается к повестке новой Холодной войны. С опозданием, Вашингтон уже стал на ее рельсы несколько месяцев назад.
Источник dialog.ua
Теги: США, Донбасс, Путин, дипломат, Дональд Трамп, Холодная война
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