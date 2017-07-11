- Черные пояса и отточенные приемы самозащиты не спасли российских каратистов от ограбления в Грузии17:51
- России дали слишком много времени для прекращения войны на Донбассе - Путин не будет выполнять "Минск", пока не заплатит высокую цену17:09
- Летчики-истребители ВСУ на Су-27 покажут фигуры высшего пилотажа на "The Royal International Air Tattoo - 2017"16:48
- Украинцам рассказали, чем кормят солдат НАТО15:50
- В Украине построят новый завод по производству боеприпасов по стандартам НАТО13:52
- Кремль продолжает зачистку террористов "Л/ДНР": российский суд "закроет" боевика из "Спарты" Михаила Силашко - подробности13:31
- Вопрос нашего выживания и будущего: вступление в НАТО - единственная надежная защита для Украины от агрессии России. ВИДЕО13:09
- Из РФ могут выслать 4 млн украинцев в ответ на введение Украиной биометрического контроля11:12
- "Россия обманом выманила "Силача" из "ДНР" и бросила его в тюрьму"10:51
- Американский "ястреб" для Донбасса10:11
Черные пояса и отточенные приемы самозащиты не спасли российских каратистов от ограбления в Грузии
Вследствие инцидента спортсменам пришлось делать временные паспорта, дабы вернуться на Родину. В Грузии на черноморском курорте Уреки, известном своими пляжами с магнитными песками, ограбили группу российских спортсменов, передает "Сегодня".
Неизвестные вломились в помещения, где остановились россияне, и вынесли найденные деньги, личные вещи и паспорта. Пострадавшие каратисты вынуждены были обратиться в местное отделение полиции, где сообщили об ограблении.
Однако грузинские блюстители закона не сумели выйти на след злоумышленников, поэтому российским спортсменам, приехавшим в Грузию на подготовительные сборы, понадобилось оформление временных паспортов. По словам одного из каратистов, они до последнего надеялись на поимку преступников, однако этого не произошло.
Теги: Донбасс, Грузия, Российская Федерация, ограбление, полиция, спортсмен, курорт, паспорт
- Полиция Москвы отпустила задержанного журналиста Цимбалюка
- В Киеве средь бела дня жестоко избили и ограбили замглавы юридической фирмы
- После ограбления века картины Пикассо, Моне и Гогена оказались у украинца
- Чемпионка Украины похищала детей (ВИДЕО)
- Подозреваемый в жестоком убийстве собственной семьи неделю прятался в камышах и ел ягоды
- Ранее судимые пошли на старое в Красном Лимане
- Военный эксперт рассказал, как в оккупированном Луганске ждут прихода ВСУ. ВИДЕО17:29
- России дали слишком много времени для прекращения войны на Донбассе - Путин не будет выполнять "Минск", пока не заплатит высокую цену17:09
- СИТУАЦИЯ НА КПВВ «МАЙОРСК» И «МАРЬИНКА» 11 ИЮЛЯ16:29
- "Придет сын - забудем все эти неурядицы и будем смеяться!” - циничное заявление матери пленного боевика "ДНР"16:12
- Злые. Наверное, в "Швейцарии" их совсем не кормят, и там все плохо: как пенсионеры "ЛНР" брали штурмом банк в мирной Станице Луганской15:31
- Самые горячие точки Донбасса 11 июля: интерактивная карта боев и обстрелов15:09
- "Сил больше нет! Жители оккупированного Донбасса рассказали о новых проблемах с "пенсиями" и "пособиями" "ДНР"14:51
- Российским военным на Донбассе принудительно выдают паспорта «ДНР» - ГУР14:29
- Пьяная охрана Захарченко напала на рядовых российских наемников: пострадавшим приказали терпеть и забыть об инциденте - разведка14:12
- Кремль продолжает зачистку террористов "Л/ДНР": российский суд "закроет" боевика из "Спарты" Михаила Силашко - подробности13:31
- Черные пояса и отточенные приемы самозащиты не спасли российских каратистов от ограбления в Грузии17:51
- Военный эксперт рассказал, как в оккупированном Луганске ждут прихода ВСУ. ВИДЕО17:29
- России дали слишком много времени для прекращения войны на Донбассе - Путин не будет выполнять "Минск", пока не заплатит высокую цену17:09
- Летчики-истребители ВСУ на Су-27 покажут фигуры высшего пилотажа на "The Royal International Air Tattoo - 2017"16:48
- СИТУАЦИЯ НА КПВВ «МАЙОРСК» И «МАРЬИНКА» 11 ИЮЛЯ16:29
- "Придет сын - забудем все эти неурядицы и будем смеяться!” - циничное заявление матери пленного боевика "ДНР"16:12
- Украинцам рассказали, чем кормят солдат НАТО15:50
- Злые. Наверное, в "Швейцарии" их совсем не кормят, и там все плохо: как пенсионеры "ЛНР" брали штурмом банк в мирной Станице Луганской15:31
- Самые горячие точки Донбасса 11 июля: интерактивная карта боев и обстрелов15:09
- "Сил больше нет! Жители оккупированного Донбасса рассказали о новых проблемах с "пенсиями" и "пособиями" "ДНР"14:51
- Путина будут судить посмертно09:50
- Афонські старці зробили нове приголомшливе пророцтво про Україну06:58
- Найбільш шкідливі напої для серця13:43
- 10 психологических причин лишнего веса09:15
- Каждому свое: диета для каждого знака зодиака. Вселенная поможет вернуть былые формы!08:45
- Как произвести хорошее впечатление при знакомстве? 7 советов08:10
- Почему нельзя мыть посуду в гостях07:53
- Три небезпечні і маловідомі фобії07:25
- Как приучить себя пить больше воды? Есть немало способов!09:48
- Чому вершкове масло обов'язкове у раціоні?09:12
- Тиллерсон рассказал, что будет с Донбассом после провального "Минска"
- Ученые рассказали, что взрыв метеорита на Луне был виден с Земли
- "Война близко! Путин назначил командование российской армии, воюющей на Донбассе", - Бутусов рассказал о тревожных сигналах, поступающих из Кремля
- На ДНРовщине зреет бунт: Пусть Украина по телевизору увидит, до чего людей довели бандиты
- Украинцам приготовили новую налоговую «удавку»
- Порошенко назвал пять условий, которые должна выполнить Москва для урегулирования ситуации на Донбассе
- "Россия обманом выманила "Силача" из "ДНР" и бросила его в тюрьму"
- В СНБО решили не останавливаться на запрете соцсетей
- Во время "плотских утех" террористы псевдореспублики "ДНР" подорвались на минах
- Захваченный в плен на Донбассе россиянин раскрыл схему "гибридной войны"