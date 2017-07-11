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Черные пояса и отточенные приемы самозащиты не спасли российских каратистов от ограбления в Грузии

11.07.2017 17:51
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Черные пояса и отточенные приемы самозащиты не спасли российских каратистов от ограбления в Грузии

Вследствие инцидента спортсменам пришлось делать временные паспорта, дабы вернуться на Родину. В Грузии на черноморском курорте Уреки, известном своими пляжами с магнитными песками, ограбили группу российских спортсменов, передает "Сегодня".

Неизвестные вломились в помещения, где остановились россияне, и вынесли найденные деньги, личные вещи и паспорта. Пострадавшие каратисты вынуждены были обратиться в местное отделение полиции, где сообщили об ограблении.

Однако грузинские блюстители закона не сумели выйти на след злоумышленников, поэтому российским спортсменам, приехавшим в Грузию на подготовительные сборы, понадобилось оформление временных паспортов. По словам одного из каратистов, они до последнего надеялись на поимку преступников, однако этого не произошло.



Теги: Донбасс, Грузия, Российская Федерация, ограбление, полиция, спортсмен, курорт, паспорт
 
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