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"Вычистят и это. Сдохнет и этот", - журналист и аналитик Слава Рабинович рассказал, что ждет Путина и Россию

11.07.2017 20:19
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"Вычистят и это. Сдохнет и этот", - журналист и аналитик Слава Рабинович рассказал, что ждет Путина и Россию

Известный российский журналист, блогер, финансист Слава Рабинович рассказал, чем закончится история для Путина и России, а также о том, как США смогут окончательно избавится от влияния Кремля. Свое мнение Слава Рабинович изложил на своей странице в Facebook.

"Невозможно точно спрогнозировать, как и когда именно развалится путинская Россия. Но она точно развалится, как развалился СССР. Зато можно точно спрогнозировать, каким образом США преодолеют путинское влияние. С 20-х по 50-е Америка была наводнена шпионами, агентами влияния, членами Компартии и всей другой опасной и токсичной шушерой кремлевского происхождения.

И весь этот кремлевский навоз был вычищен из Америки. А СССР сдох. Вычистят и это. Сдохнет и этот", - написал журналист. А тем временем российская политик Наталия Гулевская по результатам саммита "Большой двадцатки" в своем блоге заявила, что дни Российской империи сочтены.

Источник dialog.ua



Теги: США, Донбасс, Путин, Российская Федерация, СССР, Кремль
 
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