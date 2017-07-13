Хитрый ход: создатели "Игры престолов" снимали фейковые сцены, чтобы запутать папарацци

13.07.2017 08:05

Только Кит Харингтон снялся в трех таких сценах, причем на создание каждой у съемочной группы ушло около пяти часов

Создатели популярного сериала "Игра престолов" снимали фейковые сцены, чтобы запутать папарацци.

Об этом сообщил исполнитель роли Джона Сноу, актер Кит Харингтон в программе Jimmy Kimmel Live. Соответствующий ролик опубликован на YouTube.

Артист отказался раскрывать какие-либо сюжетные подробности о седьмом сезоне и не стал подтверждать, появится ли он сам в восьмом.

"Что я могу сказать об этом сезоне – за нами повсюду следовало много папарацци, особенно когда мы были в Испании, и мы действительно подделали некоторые сцены", – заявил Харингтон.

По словам актера, лично он снялся в трех фейковых сценах, причем на создание каждой у съемочной группы ушло около пяти часов.

Источник: http://www.segodnya.ua



