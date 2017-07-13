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Хитрый ход: создатели "Игры престолов" снимали фейковые сцены, чтобы запутать папарацци
Только Кит Харингтон снялся в трех таких сценах, причем на создание каждой у съемочной группы ушло около пяти часов
Создатели популярного сериала "Игра престолов" снимали фейковые сцены, чтобы запутать папарацци.
Об этом сообщил исполнитель роли Джона Сноу, актер Кит Харингтон в программе Jimmy Kimmel Live. Соответствующий ролик опубликован на YouTube.
Артист отказался раскрывать какие-либо сюжетные подробности о седьмом сезоне и не стал подтверждать, появится ли он сам в восьмом.
"Что я могу сказать об этом сезоне – за нами повсюду следовало много папарацци, особенно когда мы были в Испании, и мы действительно подделали некоторые сцены", – заявил Харингтон.
По словам актера, лично он снялся в трех фейковых сценах, причем на создание каждой у съемочной группы ушло около пяти часов.
Источник: http://www.segodnya.ua
Теги: Донбасс, сериал, папарацци, съемки, Игра престолов
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