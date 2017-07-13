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КАКОЙ ШОКОЛАД ПОЛЕЗНЕЕ?
11 июля в мире отметили всемирный день шоколада.
Это лакомство любят почти все. Врачи советуют употреблять в пищу черный шоколад, в которым содержится много антиоксидантов, которые позитивно влияют на здоровье.
Чем больше процент содержания какао в нем, тем лучше.
В первую очередь речь идет об антиоксидантах класса флавонидов, которые препятствуют возникновению аллергий, воспалений и повышает сопротивляемость вирусам.
Флавониды, которые также содержатся в шоколаде, обладают спазмолитическими, бактерицидными и общеукрепляющими свойствами. К тому же они снижают кровяное давление.
В состав шоколада входит огромное количество минералов, таких как железо, магний, калий и многие другие. Они оказывают позитивное влияние на работу сердца, укрепляют кости и способствуют насыщению крови кислородом.
Как известно, все хорошо в меру. Поэтому, если речь идет о горьком шоколаде, то следует употреблять 1-2 квадратика. Это позволит полностью восполнить норму антиоксидантов.
Лучше всего употреблять шоколад в первой половине дня, потому что в это время скорость метаболизма будет максимальной и все калории организм успеет сжечь.
Источник: http://zi.dn.ua
Теги: Донбасс, здоровье, шоколад, польза
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