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Померла легендарна радянська співачка (фото)
У Росії померла знаменита співачка
Знаменита радянська співачка Тамара Міансарова померла після тривалої хвороби 12 липня на 87-му році життя.
Про це повідомила актриса і співачка Аліка Смєхова в Instagram.
“12 липня пізно ввечері померла Тамара Міансарова – радянська і російська естрадна співачка, професор РАТІ, мій педагог по вокалу в пору навчання в ГІТІСі”, – написала Смєхова.
Тамара Міансарової народилася 5 березня 1931 року в Кіровограді (тепер Кропивницький). Закінчила Московську державну консерваторію імені П. І. Чайковського по класу фортепіано. У 1957 році, після закінчення навчання, працювала концертмейстером і консультантом з вокалу в Державному інституті театрального мистецтва імені А. В. Луначарського (ГИТИС). Артистка викладала в цьому університеті в 1988-1996 роках.
Міансарова виконала такі популярні пісні, як “Чорный кот”, “Пусть всегда будет солнце”, “Летка-енка”, “Рыжик”, “Давай никогда не ссориться”, “Топ-топ”, “Золотой ключик”, “Глаза на песке” та інші. У 1970 році режисер Альберт Атаханов зняв присвячений співачці музичний фільм “Сонячна балада”.
Як раніше опвідомляла Politeka, померла зірка YouTube Стіві Райан.
У Лондоні наклав на себе руки відомий російський бізнесмен Володимир Щербаков.
Джерело: Politeka
Теги: Донбасс, СССР, певица, умерший
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