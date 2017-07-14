Макрон и Трамп сошлись во взглядах по «дорожной карте» для Сирии

14.07.2017 18:03

Президент Франции Эммануэль Макрон и президент США Дональд Трамп согласились сотрудничать в создании политической дорожной карты, направленной на решение конфликта в Сирии.

Договоренность была достигнута во время двухдневного визита Трампа в Париж, сообщает Европейская Правда со ссылкой на Deutsche Welle.

"Что касается ситуации в Ираке и Сирии, мы договорились продолжать работать вместе, в частности, для создания дорожной карты для послевоенного периода", - сказал Макрона.

Он отметил, что его разногласия с Трампом относительно климатического соглашения не должны влиять на другие сферы, где обе страны разделяют "основные общие цели".

"Мы попросили наших дипломатов работать в этом направлении, поэтому в ближайшие несколько недель конкретная инициатива может быть принята и направлена ​​пяти постоянным членам Совета Безопасности ООН", - сказал Макрон.

Источник: http://from-ua.com