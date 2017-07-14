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Макрон и Трамп сошлись во взглядах по «дорожной карте» для Сирии
Президент Франции Эммануэль Макрон и президент США Дональд Трамп согласились сотрудничать в создании политической дорожной карты, направленной на решение конфликта в Сирии.
Договоренность была достигнута во время двухдневного визита Трампа в Париж, сообщает Европейская Правда со ссылкой на Deutsche Welle.
"Что касается ситуации в Ираке и Сирии, мы договорились продолжать работать вместе, в частности, для создания дорожной карты для послевоенного периода", - сказал Макрона.
Он отметил, что его разногласия с Трампом относительно климатического соглашения не должны влиять на другие сферы, где обе страны разделяют "основные общие цели".
"Мы попросили наших дипломатов работать в этом направлении, поэтому в ближайшие несколько недель конкретная инициатива может быть принята и направлена пяти постоянным членам Совета Безопасности ООН", - сказал Макрон.
Источник: http://from-ua.com
Теги: США, Донбасс, Франция, Сирия, Дональд Трамп
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