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Австралийские ученые представили удивительную теорию формирования Земли
Специалисты из Университета Кертина (Австралия) и Аризонского Планетарного научного института (США) пришли к неожиданным умозаключениям. Земля образовалась из грязевого шара.
Как сообщают исследователи, традиционная версия происхождения Земли, согласно которой она была образована из пылевых агрегатов и метеоритных пород, подвергнута серьезному переосмыслению. Ученым неоднократно доводилось дополнять и «доводить до ума» данную теорию. Не сила тяжести её основа, а вода.
Так австралийские и американские исследователи выдвинули предположение о том, что Земля была сформирована под воздействием воды на метеоритные породы. Жидкость активировала химическую основу метеоритов. Получается, Земля образовалась из гигантского грязевого шара, своеобразного «сочетания» расплавленного льда и космической пыли.
Специалистам также удалось подтвердить гипотезу с помощью математической модели и заполнить пробелы общепринятой версии происхождения планеты. И всё же научное сообщество никак не может понять, из-за чего на нашей планете так много воды, а остальные её лишены.
Источник: Новости Ю
Теги: Донбасс, ученые, Земля, теория
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