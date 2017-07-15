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Кулеба розповів, чому Путін ненавидить Європейський суд з прав людини

15.07.2017 18:10
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Кулеба розповів, чому Путін ненавидить Європейський суд з прав людини

У Росії побоюється рішення Євросуду у справі «Ілашку та інші проти Молдови та Росії»

Російська влада побоюється прецеденту, створеного рішенням Європейського суду з прав людини щодо відповідальності за порушення прав людини на території Придністров'я. Про це у своїй статті для DT.UA пише постійний представник України при Раді Європи Дмитро Кулеба.

Він пояснив, що рішенням ЄСПЛ у справі «Ілашку та інші проти Молдови та Росії» від 2004 року відповідальність за порушення прав людини на території Придністров'я покладено на РФ.

За його словами, в РЄ існує думка, що через цю справу президент РФ Володимир Путін відчуває особисту ворожість до ЄСПЛ.

«У рішенні суду від 2004 р. було встановлено факт того, що Росія здійснює ефективний контроль на території Придністров'я, а отже, відповідає за порушення прав людини в цьому невизнаному регіоні Молдови. Просто уявіть юридичні наслідки застосування цієї доктрини в купі справ про порушення прав людини на Донбасі, і ви зрозумієте причини особистої ворожості голови російської держави», - зазначає дипломат.

Як відомо, Росія встановила пріоритет національного законодавства над міжнародним і відмовилася виконувати низку рішень міжнародних судів.

Джерело: Укрінформ



Теги: Донбасс, Путин, Европейский суд
 
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