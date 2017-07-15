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Уфологи розгадали таємницю «НЛО» на Місяці
Вчені розгадали таємницю дивних спалахів на Місяці. Незвичайне явище, побачити яке часом можна навіть неозброєним поглядом, виявилося відображенням сонячного світла місячними хмарами.
Експерти пояснюють, що Місяць має нехай і сильно розріджену, але атмосферу. Ця газова оболонка має нерівномірний характер, і скупчення газу навіть створюють щось на кшталт хмар, які створюють ефект спалаху при попаданні на них потоку сонячного світла.
Посиленню цього ефекту служить і п’єзоелектрика, що виникає через метеоритні кристали, – відзначають дослідники.
Раніше короткочасні місячні явища, як називають феномен в науковому світі, часто пояснювалися сигналами інопланетних космічних кораблів або іншими наслідками життєдіяльності прибульців.
Источник: eizvestia.com
Теги: Донбасс, ученые, Марс, уфология
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