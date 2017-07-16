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Учені створюють систему очищування води за допомогою 3D-принтера
16.07.2017 18:53
Дослідники з Університету Бата наразі працюють над розробкою системи очищення води в побутових системах, яка може виробляти близько 35 літрів чистої питної води щодня.
Недорога система для очищення може бути встановлена в регіонах, де є проблеми з отриманням очищеної питної води через звичний багатьом водопровід. Нова система має корпус, надрукований на 3D-принтері, та працює використовуючи сонячну дезінфекцію, очищаючи воду за допомогою ультрафіолетових променів і тепла.
Через те, що у системі немає деталей, які можуть зламатися, а також їй не потрібно додаткового живлення, вона може бути використана навіть у малорозвинених країнах і регіонах.
Источник: maximum.fm
Теги: Донбасс, вода, ученые, принтер
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