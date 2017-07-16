Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Мир

Ученые назвали самое живучее существо на планете

16.07.2017 08:50
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Ученые назвали самое живучее существо на планете

Группа специалистов из Великобритании заявила о том, что удалось обнаружить животное, которое можно считать бессмертным – в случае глобальной катастрофы или гибели всего живого на Земле, именно это животное сможет выжить в самых сложных условиях.

Как передает replyua.net, британские ученые считают, что из всех животных сможет выжить тихоходка.

Ученые из Оксфорда сообщили, что тихоходка является намного более живучим существом, чем другие известные науке животные. Ученые при этом говорят о том, что этому созданию не страшен ни один катаклизм.

Тихоходка, по словам ученых, может пережить конец света и даже находиться в космосе, оставаясь при этом живой. Это довольно редкое животное, обладающее весьма скромными размерами.

Свое название тихоходка получила по причине того, что в течение одной минуты она может продвинуться всего на два миллиметра, причем длина этого существа составляет полтора миллиметра. Внешне животное выглядит не очень привлекательно, однако обладает уникальной устойчивостью ко многим катаклизма



Теги: Донбасс, ученые, животное, планета
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх