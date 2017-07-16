- Ученые назвали самое живучее существо на планете08:50
- Директор ЄБРР в Україні назвав "локомотив" для економіки країни07:31
- Америка може виділити на допомогу Україні ще $410 млн20:50
- Пограничники не пустили в Беларусь украинского архиепископа 20:30
- Австралийские ученые представили удивительную теорию формирования Земли20:10
- Кириленко анонсував розмір штрафів для тих, хто запрошує російських співаків18:30
- Кулеба розповів, чому Путін ненавидить Європейський суд з прав людини18:10
- Вороны способны планировать свое будущее12:50
- Уфологи розгадали таємницю «НЛО» на Місяці09:30
- Чем Порошенко перепугал ЕС на саммите19:40
Ученые назвали самое живучее существо на планете
Группа специалистов из Великобритании заявила о том, что удалось обнаружить животное, которое можно считать бессмертным – в случае глобальной катастрофы или гибели всего живого на Земле, именно это животное сможет выжить в самых сложных условиях.
Как передает replyua.net, британские ученые считают, что из всех животных сможет выжить тихоходка.
Ученые из Оксфорда сообщили, что тихоходка является намного более живучим существом, чем другие известные науке животные. Ученые при этом говорят о том, что этому созданию не страшен ни один катаклизм.
Тихоходка, по словам ученых, может пережить конец света и даже находиться в космосе, оставаясь при этом живой. Это довольно редкое животное, обладающее весьма скромными размерами.
Свое название тихоходка получила по причине того, что в течение одной минуты она может продвинуться всего на два миллиметра, причем длина этого существа составляет полтора миллиметра. Внешне животное выглядит не очень привлекательно, однако обладает уникальной устойчивостью ко многим катаклизма
Теги: Донбасс, ученые, животное, планета
- Губернатор обнадежил ученых
- В Донецке обсудят экономико-правовые проблемы развития городов
- В Донецке налоговики и ученые искали пути выхода из кризиса
- Ноу-хау дончан: на экспорт - металлургическое оборудование
- Как спасти экономику страны
- Наука встала на тропу войны: Почему ученые вышли на улицы по всему миру
- Боевики на Донбассе избили нетрезвого российского офицера - разведка 08:30
- «ДНР» ПЫТАЕТ ВАСИНА, - ГОВОРЯТ В ГРУППЕ ПО ОСВОБОЖДЕНИЮ ПЛЕННЫХ07:56
- Последствия "закона Савченко": на Луганщине предупредили заказное убийство предпринимателя22:30
- В Донецкой области в результате ДТП пострадали 3 человека 21:50
- Відвідувач кафе у Маріуполі вбив охоронця через жінку19:50
- СБУ задержала на Донбассе психолога боевиков 18:50
- Махинации с металлоломом: частное предприятие в Мариуполе не доплатило в бюджет более 5 миллионов гривен17:50
- ГРОЙСМАН ВЫСТУПИЛ ЗА УСИЛЕНИЕ МИРОТВОРЧЕСКОЙ МИССИИ ОБСЕ НА ДОНБАССЕ17:30
- Боевики выжгли огнем украинский курорт. 17:10
- Источники назвали причины отказа Порошенко от принятия закона по деоккупации Донбасса16:50
- Депутаты придумали водителям новые обязанности и штрафы09:12
- Ученые назвали самое живучее существо на планете08:50
- Боевики на Донбассе избили нетрезвого российского офицера - разведка 08:30
- В штабе АТО заявляют об 11 обстрелах со стороны боевиков на Донбассе за сутки08:10
- «ДНР» ПЫТАЕТ ВАСИНА, - ГОВОРЯТ В ГРУППЕ ПО ОСВОБОЖДЕНИЮ ПЛЕННЫХ07:56
- Директор ЄБРР в Україні назвав "локомотив" для економіки країни07:31
- Последствия "закона Савченко": на Луганщине предупредили заказное убийство предпринимателя22:30
- Абонплата на газ: кому и сколько придется платить22:13
- В Донецкой области в результате ДТП пострадали 3 человека 21:50
- Заступника директора «Львівського бронетанкового заводу» арештували на 60 діб із заставою21:37
- Рабська праця на Донбасі: сепаратисти перетворили колонії на трудові табори09:53
- Продукты, снижающие риск сердечно-сосудистых заболеваний21:58
- Какое мясо хуже всего переваривается20:30
- Советы по исполнению мечты для каждого знака Зодиака18:40
- Как выгодно заказать полиэтиленовые пакеты и упаковку для бизнеса15:35
- Яєчний жовток - відмінні ліки для волосся10:42
- Энергетический вампир или донор? Определяем свой тип энергетики08:15
- Що їсти після отруєння?07:40
- Продукты, которые не стоит есть на завтрак07:05
- КАКОЙ ШОКОЛАД ПОЛЕЗНЕЕ?20:43
- Печальный конец «Новороссии»: в РФ рассказали о плане Путина
- «Шопинг у Захарченко»: почем можно купить мясо и фрукты в ОРДЛО
- Война на Донбассе: появились хорошие новости
- В «Самопомичи» назвали единственный путь для сотрудничества с ОРДЛО
- Осторожно, спиннеры! Почему не стоит покупать ребенку эту модную игрушку
- Как будут освобождать Донбасс
- Как пенсионная реформа отразится на инвалидах и чернобыльцах
- Право на пенсию для переселенцев хотят закрепить законодательно
- В центр Киева вошла военная техника
- В Макеевке появился еще один настоящий «патриот» России, который сжег украинский паспорт