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Дэниел Рэдклифф пришел на помощь пострадавшему туристу
Турист стал жертвой двух злоумышленников на мопеде, которые украли сумку элитного бренда
Британский актер Дэниел Рэдклифф, который получил известность благодаря роли Гарри Поттера, бросился на помощь пострадавшему от воров туристу в Лондоне, сообщает Evening Standard.
Отмечается, что неприятный инцидент произошел в районе Челси. По словам очевидцев, турист стал жертвой двух злоумышленников на мопеде, которые украли сумку элитного бренда. При этом путешественник получил травму лица.
Оказалось, что пострадавший приехал в Великобританию на несколько дней. Одним из тех, кто поспешил ему на помощь, был Рэдклифф.
Пресс-секретарь актера подтвердила, что ее клиент присутствовал на месте происшествия, но отказалась от дальнейших комментариев.
Источник: http://www.segodnya.ua
Теги: Донбасс, помощь, турист, актер, Дэниел Рэдклифф
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