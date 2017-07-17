Дэниел Рэдклифф пришел на помощь пострадавшему туристу

17.07.2017 20:15

Турист стал жертвой двух злоумышленников на мопеде, которые украли сумку элитного бренда

Британский актер Дэниел Рэдклифф, который получил известность благодаря роли Гарри Поттера, бросился на помощь пострадавшему от воров туристу в Лондоне, сообщает Evening Standard.

Отмечается, что неприятный инцидент произошел в районе Челси. По словам очевидцев, турист стал жертвой двух злоумышленников на мопеде, которые украли сумку элитного бренда. При этом путешественник получил травму лица.

Оказалось, что пострадавший приехал в Великобританию на несколько дней. Одним из тех, кто поспешил ему на помощь, был Рэдклифф.

Пресс-секретарь актера подтвердила, что ее клиент присутствовал на месте происшествия, но отказалась от дальнейших комментариев.

Источник: http://www.segodnya.ua