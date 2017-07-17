Дженнифер Лоуренс не получит роль в фильме, потому что "недостаточно красива"

17.07.2017 16:25

Сестра Шэрон Тейт выступила против участия Дженнифер Лоуренс в фильме об убийстве актрисы

Уже несколько дней в западной прессе обсуждается фильм, который готовится представить режиссер Квентин Тарантино. Он будет посвящен убийству 26-летней актрисы и модели, супруги Романа Полански Шэрон Тейт (звезда погибла от рук представителей секты Чарльза Мэнсона 9 августа 1969 года). Сестра Шэрон Тейт Дебра заявила, что не рассматривает 26-летнюю Дженнифер Лоуренс как претендентку на главную роль. К слову, именно Дженнифер может сняться в фильме Квентина Тарантино. Но Дебра решила с самого начала выразить свое мнение на этот счет. При этом утверждают, что вероятно эта роль все же достанется 27-летней Марго Робби.

"Они обе прекрасные актрисы, но я хотела бы сказать, что остановила бы свой выбор на Марго. Просто потому, что ее внешняя красота и то, как она себя преподносит, очень напоминает мне Шэрон...Но я не могу сказать того же самого о Дженнифер. Я ничего не имею против нее. Но мне кажется, что она недостаточно красива, чтобы исполнять эту роль. Ужасно озвучивать такие вещи, но у меня есть собственные стандарты...Внешняя красота не была бы так важна, если бы не шесть лет успешной карьеры Шэрон, которые отталкивались именно от ее внешнего совершенства",– поведала Дебра СМИ.

Источник: http://www.segodnya.ua