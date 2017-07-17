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Голландия сделает все, чтобы наказать виновных в катастрофе MH17 – глава МИД Нидерландов

17.07.2017 21:47
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Голландия сделает все, чтобы наказать виновных в катастрофе MH17 – глава МИД Нидерландов

Берта Кундерса отметил, что уголовное расследование катастрофы все еще продолжается и выразил полное доверие к работе Совместной следственной группы, которая его проводит 

Привлечение к ответственности ответственных за катастрофу самолета рейса MH17 "Малазийских авиалиний" есть и будет топ-приоритетом работы голландского правительства. Об этом говорится в заявлении главы МИД Нидерландов Берта Кундерса, передает "Украинская правда".

Он отметил, что уголовное расследование катастрофы все еще продолжается и выразил полное доверие к работе Совместной следственной группы, которая его проводит.

"Теперь решено, что исполнителей будут судить в Нидерландах, и следствие может рассчитывать на тесную и длительную международную поддержку и сотрудничество" – напомнил Кундерс.

"Есть широкая международная поддержка тому, чтобы привлечь исполнителей к ответственности. Это есть – и останется – топ-приоритетом правительства Нидерландов ", – заявил министр.

Напомним, катастрофа рейса MH17, которая произошла 17 июля 2014, унесла жизни 283 пассажиров и 15 членов экипажа, в том числе 80 детей.

Больше всего среди погибших было граждан Нидерландов, Малайзии и Австралии.
Международная команда по расследованию катастрофы самолета "Боинг" рейса МН17 пришла к выводу, что лайнер был сбит ракетой, выпущенной с ЗРК "Бук", доставленного с территории России.

 

Источник: http://www.segodnya.ua 



Теги: Донбасс, Нидерланды, катастрофа, Голландия, авиакатастрофа
 
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