Крутое пике Трампа: лидер США назвал виновных

17.07.2017 07:05

Президент США Дональд Трамп прокомментировал рекордное падение доверия к нему

Об этом американский лидер написал на своей странице в Facebook.

​«Опросы, которые проводили Washington Post и ABC, были едва ли не самыми недостоверными во время президентской избирательной кампании. Хотя результат почти в 40% не так уж и плохой для нынешней ситуации!» — заявил он.

По данным опроса The ABC News и TheWashington Post, рейтинг доверия президенту США упал до рекордной отметки 36% — таким низким он не был ни разу за последние 70 лет. При этом свое неодобрение американскому лидеру выразили 58% респондентов, а 48% заявили, что против него «категорически».

Согласно опросу, ухудшение отношение к Трампу связано с ухудшением положения США на международной арене, об этом заявили чуть меньше половины опрошенных. Чуть больше сказали, что не согласны с этим утверждением.

Источник: Politeka