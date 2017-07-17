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Крутое пике Трампа: лидер США назвал виновных
Президент США Дональд Трамп прокомментировал рекордное падение доверия к нему
Об этом американский лидер написал на своей странице в Facebook.
«Опросы, которые проводили Washington Post и ABC, были едва ли не самыми недостоверными во время президентской избирательной кампании. Хотя результат почти в 40% не так уж и плохой для нынешней ситуации!» — заявил он.
По данным опроса The ABC News и TheWashington Post, рейтинг доверия президенту США упал до рекордной отметки 36% — таким низким он не был ни разу за последние 70 лет. При этом свое неодобрение американскому лидеру выразили 58% респондентов, а 48% заявили, что против него «категорически».
Согласно опросу, ухудшение отношение к Трампу связано с ухудшением положения США на международной арене, об этом заявили чуть меньше половины опрошенных. Чуть больше сказали, что не согласны с этим утверждением.
Источник: Politeka
Теги: США, Донбасс, президент, Дональд Трамп
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