Скончался культовый оскароносный актер (фото)

17.07.2017 12:28

В США скончался всемирно известный актер

Как стало известно, актер Мартин Ландау, скончался в Лос-Анджелесе в возрасте 89 лет.

Причиной смерти стали осложнения болезни, которую представители покойного не называют.

Мартин Ландау родился 20 июня 1928 года в Нью-Йорке. Он известен по сериалам «Миссия: Невыполнима» (1966–1969 годы) и «Космос:1999» (1975–1977 годы).

Актер был номинирован на «Оскар» за фильмы «Такер: Человек и его мечта» (1989) и «Преступления и проступки» (1990), получил награду в 1995 году за роль второго плана в фильме «Эд Вуд» Тима Бертона.

За свой вклад в киноиндустрии Мартин Ландау получил звезду на Голливудской аллее славы на Голливудском бульваре 6841.

Напомним, на 75-м году жизни умер актер театра и кино Владимир Толоконников.

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Источник: https://politeka.net с ссылкой на TMZ