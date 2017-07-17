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Скончался культовый оскароносный актер (фото)

17.07.2017 12:28
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Скончался культовый оскароносный актер (фото)

В США скончался всемирно известный актер

Как стало известно, актер Мартин Ландау, скончался в Лос-Анджелесе в возрасте 89 лет.

Причиной смерти стали осложнения болезни, которую представители покойного не называют.

Мартин Ландау родился 20 июня 1928 года в Нью-Йорке. Он известен по сериалам «Миссия: Невыполнима» (1966–1969 годы) и «Космос:1999» (1975–1977 годы).

Актер был номинирован на «Оскар» за фильмы «Такер: Человек и его мечта» (1989) и «Преступления и проступки» (1990), получил награду в 1995 году за роль второго плана в фильме «Эд Вуд» Тима Бертона.

За свой вклад в киноиндустрии Мартин Ландау получил звезду на Голливудской аллее славы на Голливудском бульваре 6841.

Напомним, на 75-м году жизни умер актер театра и кино Владимир Толоконников.

А знаменитая советская певица Тамара Миансарова скончалась после продолжительной болезни 12 июля на 87-м году жизни.

Также умерла французская писательница Симона Шанже, написавшая серию книг об авантюристке Анжелике

Ранее народный депутат Антон Геращенко показал смс-сообщение, отправленное экс-депутатом Госдумы РФ Денисом Вороненковым за две минуты до своей смерти

Источник: https://politeka.net с ссылкой на TMZ



Теги: Донбасс, Голливуд, актер, Оскар, умерший
 
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