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У російському посольстві прогриміли вибухи: є постраждалі

17.07.2017 21:20
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У російському посольстві прогриміли вибухи: є постраждалі

У неділю, 16 липня, розташоване в сирійському Дамаску російське посольство обстріляли.

Як повідомляють місцеві видання, на території посольства розірвалися два снаряди, один з них потрапив в комплекс будівель дипломатичного представництва, ще один розірвався біля будівлі самого посольства.

За даними держагентств, житловий район, розташований недалеко від посольства, серйозно обстріляли, в результаті чого поранення отримали семеро осіб. Поки що жодна з конфліктуючих сторін в Сирії не взяла на себе відповідальність за те, що трапилося. Повстанці, які борються з режимом Башара Асада, раніше вже намагалися підірвати посольство Російської Федерації.

 

Источник: http://from-ua.com 



Теги: Россия, Донбасс, Дамаск, посольство, обстрел
 
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