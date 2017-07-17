В Кишиневе ребенок заговорил в первый же день после рождения!

17.07.2017 08:20

Невероятно, но факт: в роддоме №1 в Кишиневе родился ребенок, который с первого же дня своей жизни стал произносить слова, причем осмысленные. Именно так утверждает интернет-издание "Лифтер".

Родители уникального малыша назвали его Степаном и сами тоже потрясены вместе с врачами.

Акушерки рассказывают, что практически сразу после того, как ребенок покинул утробу матери, он открыл глаза и стал уверенно, раз за разом произносить: «Папа!».

«Я была поражена! То, что едва родившийся младенец заговорил, я слышала собственными ушами!» - сообщила в интервью газете «Жизнь» акушер родильного дома г. Кишинёве.

Теперь этот случай собираются исследовать врачи и ученые со всего мира!

Кстати, на второй день после рождения мама пообещала ребенку, что папа «вот-вот придет». После этого Степан задал маме уточняющий вопрос: «Кто? Папа?».

Источник: http://from-ua.com