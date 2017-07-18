Хорошая новость для любителей НЛО: ученые рассказали, где можно увидеть инопланетян наверняка и столкнуться с ними чуть ли не нос к носу

18.07.2017 16:30

Наибольшая вероятность встретить представителей внеземных цивилизаций существует в США и Мексике, однако и в других точках мира есть такие необычные места, которые также могут посетить НЛО. Специалисты рассказали, куда любители пришельцев с неба могут поехать, чтобы наверняка увидеть существ внеземных планет, сообщает "Диалог.UA".

Что касается России, то в ней есть такие города, где к НЛО самое пристальное внимание. К примеру, в городе Бытхе даже существуют лагеря, занимающиеся исследованием инопланетян. Ученые предсказывают, что сюда эти существа могут прибыть до 2020 года. Расположение лагерей уфологи поясняют их близостью к Сочи, городу, который имеет невероятно сильное энергетическое поле, Быхта как раз и находится совсем близко к знаменитому курорту. Кроме этого, сообщается, что все желающие могут присоединиться к группе исследователей, они помогут болеет точно установить место приземления НЛО. Такие центры действуют на протяжении 12 лет и каждый год привлекают огромное количество туристов.

Центры исследования НЛО есть в Великобритании, где пылающие страстью к пришельцам посещают Кред-Хилл или Клей-Хилл. Специалисты утверждают, что здесь НЛО летает очень низко и его можно увидеть невооруженным глазом.

Ученые уверены, что совсем скоро пришельцы посетят Чили и Пуэрто-Рико и инопланетян смогут наблюдать не только в развитых мировых странах.